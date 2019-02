Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen Marokko

Bei ihrer Reise nach Marokko nimmt Herzogin Meghan an einem Schwangerschaftsritual teil und lässt sich ein Henna-Tattoo malen.

Zur letzten geplanten Auslandsreise vor der Geburt ihres ersten Babys sind Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Marokko gereist. Nach ihrer Ankunft wurden sie von Kronprinz Moulay Hassan und einer Ehrengarde in Empfang genommen. Ein Video auf dem Instagram-Kanal des Kensington-Palastes zeigt die feierliche Begrüßung.

Am Montag besuchte das britische Paar den königlich-marokkanischen Reitclub in Rabat, wie der Kensington-Palast mitteilte. Dabei informierten sich die Royals über den Einsatz von Pferden in der Therapie von Kindern.

Die Reise widmet sich vor allem dem Besuch von Einrichtungen für benachteiligte Mädchen im ländlichen Marokko. In der Stadt Asni im Atlas-Gebirge bekam die 37-jährige Herzogin in einer Henna-Zeremonie die linke Hand bemalt.

A Henna ceremony is performed on The Duchess of Sussex in Asni today, which is a Moroccan tradition for pregnant women. #RoyalVisitMorocco. pic.twitter.com/bmDbiJaDm3