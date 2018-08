vor 38 Min.

"Promi Big Brother" 2018: Katja Krasavice ist durch YouTube bekannt Panorama

Katja Krasavice in der Promi Big Brother Dusche: Mit Nacktheit hat das Youtube-Sternchen kein Problem.

Katja Krasavice ist Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2018. Die 22-Jährige ist durch ihren YouTube-Kanal bekannt geworden. Mit Nacktheit hat sie kein Problem.

Am 17. August startete "Promi Big Brother" 2018. Auch dieses Jahr zogen außerwählte Promis Deutschlands zwei Wochen lang in einen Container um sich filmen zu lassen - sogar beim Duschen.

Für manche mag das abschreckend klingen, aber nicht für Katja Krasavice. Mit Nacktheit kennt sich der 22-jährige Social-Media Star aus, regelmäßig zeigt sie sich in freizügigen Outfits ihren Followern auf YouTube.

Und das sind nicht wenige: Krasavice verbucht auf ihrem Kanal mehr als 1,1 Millionen Subscriber, Leute die regelmäßig ihre Videos sehen. Auch auf Instagram hat das junge Erotik-Model bereits 1,6 Millionen Follower.

Katja Krasavice veröffentlicht Single auf YouTube

Krasavice, was auf Tschechisch lose übersetzt "mehr Schönheit" bedeutet, weiß wie sie sich zu vermarkten hat. Nur ein paar Tage nach der offiziellen Bestätigung ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" veröffentlicht die 22-Jährige ein neues Lied auf ihrem YouTube-Kanal: "Sex Tape".

Katja Krasavice im Promi Big Brother-Haus im Gespräch mit Chethrin (rechts). Bild: Sat.1

Dabei scheint sie wohl in die Fußstapfen von Kim Kardashian oder Paris Hilton treten zu wollen - und bisher klappt es. In nur einem Tag wurde "Sex Tape" mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen. Das Video zeigt den Social-Media Star in einem knappen Bikini wie sie eine Landstraße entlangläuft und über - wer hätte es gedacht - Sex singt.

Krasavice gründete ihren Kanal 2014, redet hauptsächlich über erotische Themen und zeigt sich dabei sehr freizügig. Trotzdem trat der YouTube-Star laut ProSieben noch nie nackt vor die Kamera.

Dem Sender zufolge scheint Micaela Schäfer zu wissen warum: "Katja weiß einfach, wenn sie sich ausgezogen hat, was soll da noch kommen?", sagte Schäfer gegenüber ProSieben. Auch sie war bereits Kandidatin bei "Promi Big Brother". Krasavice war unter den ersten drei PBB-Kandidaten, die Sat.1 offiziell bestätigt hatte. (AZ)

