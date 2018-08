"Promi Big Brother" 2018 live im TV und Stream

vor 6 Min.

Am 17. August startet Sat.1 mit der sechsten Staffel von "Promi Big Brother".

Am 17. August feiert "Promi Big Brother" 2018 Premiere auf Sat.1. Die Show läuft live im TV und Stream. Außerdem zeigt Sixx eine passende Late Night Show.

In wenigen Tagen startet "Promi Big Brother" 2018: Auch in diesem Jahr sind wieder Prominente dabei, die ihr luxuriöses Leben gegen zwei Wochen im "Big Brother"-Haus eintauschen. Los geht "Promi Big Brother" 2018 am Freitag, 17. August.

Die Moderation übernehmen in diesem Jahr Jochen Schropp und Marlene Lufen.

"Promi Big Brother" 2018 im TV auf Sat.1 und Sixx

Die Auftaktfolge zur sechsten Staffel "Promi Big Brother" zeigt Sat.1 am Freitag, 17. August um 20.15 Uhr. Anschließend läuft "Promi Big Brother" zwei Wochen lang jeden Abend um 22.15 Uhr auf Sat.1.

Im Anschluss an jede Folge zeigt Sixx "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Das Moderatoren-Team Jochen Bendel und Melissa Khalaj begrüßen zwei Wochen lang täglich Studiogäste rund um "Promi Big Brother".

"Promi Big Brother": Gibt es 2018 einen Live-Stream?

Sat.1 sorgte im vergangenen Jahr mit zwei Entscheidungen für Ärger unter den "Promi Big Brother"-Fans: Sowohl der 24-Stunden-Live-Stream als auch die Late Night Show auf Sixx waren ersatzlos gestrichen worden. Immerhin: Was die "Promi Big Brother"-Late Night Show angeht, dürfen Fans sich freuen. Die Late Night Show wird es 2018 wieder geben.

Einen 24-Stunden-Live-Stream direkt aus dem Haus gibt es zu "Promi Big Brother" 2018 aber nicht.

"Promi Big Brother" 2018 online sehen

Weiterhin wird es möglich sein, die TV-Sendungen online zu schauen. "Promi Big Brother" gibt es im Sat.1-Stream, die Late Night Show im Sixx-Stream.

Zudem zeigen Sat.1 und Sixx die "Promi Big Brother"-Folgen über ihre Mediathek-Apps für iPhone, iPad und Android-Geräte. Nach einer Anmeldung lassen sich dann immerhin die TV-Shows zu "Promi Big Brother" 2018 im Live-Stream kostenlos angucken. (sli)

