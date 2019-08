vor 51 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Wer könnte das Finale heute gewinnen?

"Promi Big Brother" 2019 geht heute mit dem Finale zu Ende. Wer heimst den Gewinn in Höhe von 100.000 Euro ein? Hier eine Prognose zur heutigen Sendung.

Heute Abend steht das Finale von "Promi Big Brother" 2019 an. Weiterhin dabei sind vier Kandidaten: Joey Heindle, Janine Pink, Tobi Wegener und Theresia Behrend Fischer. Sie alle haben die Chance auf 100.000 Euro. Doch gibt es Favoriten? Wer das Finale von "Promi Big Brother" 2019 gewinnen könnte, erfahren Sie hier in unserer Prognose.

"Promi Big Brother" 2019: Almklausi verpasst knapp das Finale

Beim Live-Duell "Goldrausch" lief es eigentlich sehr gut für Almklausi. Die Bewohner mussten in einem Schlammbecken und in einem Sandhaufen nach Goldnuggets suchen. Derjenige, der die meisten Nuggets gefunden hat, bekam ein Final-Ticket und somit auch einen Nominierungsschutz. Joey und er hatten jeweils acht Nuggets und mussten ins Stechen.

Bei der Wissensfrage "Wie viel Kalorien hat eine ganze Packung Toastbrot?" war Joey näher am Ergebnis und stand damit sicher im Finale. Im Anschluss standen Theresia und Almklausi auf die Nominierungsliste. Am Ende bekam der Entertainer weniger Anrufe von den Zuschauern und musste daraufhin den Campingplatz verlassen.

"Promi Big Brother" 2019: Tobi und Janine sind im Finale offiziell ein Paar

Gibt es nun das lang ersehnte Happy End für den "Love Island"-Teilnehmer Tobias Wegener und die Soap-Darstellerin Janine Pink? Immerhin bekennt sich Tobi endlich offiziell zu seiner Janine. Im Halbfinale verlautete er: "Ja, wir sind ein Paar!" Doch so recht will man der Romanze nicht glauben. Es ist abzuwarten, was aus den beiden nach der Zeit im Big-Brother-Haus wird. Ob sie sich wohl den Gewinn von 100.000 Euro teilen würden? Schließlich unterhielt "Tobine" die Zuschauer von Anfang an.

Auch Theresia Behrend Fischer kann sich wohl nicht durchsetzen. Bei den Live-Duellen ist sie zu zaghaft, bei den Zuschauern hat sie nicht die meisten Fans. Deshalb ist Joey Heindle unser Favorit. Mit seiner offenen Art hat er bereits 2013 im Dschungelcamp den Sieg einfahren können. Und die letzte Challenge hat gezeigt, dass Joey auch kämpfen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass er "Promi Big Brother" 2019-Sieger wird, ist somit recht hoch.

Ob Joey tatsächlich die 100.000 Euro einheimst, sehen Zuschauer heute Abend im Finale von "Promi Big Brother" 2019, um 20.15 Uhr auf Sat.1. (AZ)

