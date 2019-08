vor 50 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Zlatko im Porträt

Zlatko Trpkovski sang im Juni 2000 in Köln bei einer Party zum Finale von "Big Brother". Nun kehrt er zurück.

"Promi Big Brother" 2019: Auch Zlatko gehört zu den Kandidaten, die heute auf den Campingplatz ziehen. Für Fans des Formats ist er ein alter Bekannter.

Sat.1 gab alle "Promi Big Brother"-Kandidaten nach und nach bekannt, doch einen hob sich der Sender bis zum Schluss auf: Zlatko Trpkovski. Der damals 24-Jährige nahm im Jahr 2000 an der ersten Staffel von "Promi Big Brother" teil und entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling. Wegen seines mangelnden Allgemeinwissens erhielt er den Spitznamen "the Brain" - auch wegen seiner Frage: "War war William Shakespeare?"

Zlatko war bei "Big Brother" im Jahr 2000 Publikumsliebling

Trotz seiner Beliebtheit wurde Zlatko nach 43 Tagen im "Promi Big Brother"-Haus von den Zuschauern rausgewählt. Tausende Fans feierten seinen Auszug, der Kandidat mit mazedonischen Wurzeln hatte sogar eine Fanpage: Zlatko2000.de.

Mit Mitstreiter Jürgen Milski verstand sich Zlatko besonders gut, die beiden nahmen nach der Staffel sogar ein gemeinsames Lied auf. Die Single "Großer Bruder" schaffte es einige Wochen in die deutschen Charts. Auch alleine versuchte sich Zlatko an einer Musikkarriere und landete mit seiner Single "Ich vermiss dich wie die Hölle" einen Platz 1-Hit.

"Promi Big Brother" 2019: Zlatko kehrt ins TV zurück

Trotz etlicher TV-Aufritte und einiger Plattenerfolge war es lange still um Zlatko. Etwa eineinhalb Jahr nach seiner Teilnahme an "Promi Big Brother" zog Zlatko sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er arbeitete als KFZ-Mechaniker, viel wurde über den TV-Liebling nicht mehr veröffentlicht. Nun - fast 20 Jahre nach seiner ersten Teilnahme an "Promi Big Brother" - zeigt sich der nun 43-Jährige wieder im Fernsehen.

