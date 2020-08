vor 1 Min.

"Promi Big Brother" am 17.8.20: Alessia-Millane Herren im Porträt

Alessia-Millane Herren zog als Ersatz für die freiwillig ausgestiegene Jenny Frankhauser in das "Promi Big Brother"-2020-Haus. Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin im Porträt vor.

Am 7. August startete die diesjährige Staffel von " Promi Big Brother" bei Sat.1. Zu den anfänglich 16 mehr oder minder bekannten Kandidaten gesellte sich nun eine weitere Teilnehmerin: Alessia-Millane Herren zog in den Container und sorgte prompt für Ärger unter den Bewohnern. Doch wer ist die 18-Jährige? Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin von Promi Big Brother" 2020 im Porträt vor.

Alessia-Millane Herren im Porträt

Bekannt ist Alessia-Millane Herren als die Tochter von "Lindenstraßen"-Schauspieler, Ballermann-Sänger und Reality-TV-Star Willi Herren. Mit ihrem Einzug in den berühmtesten Container der Welt tritt sie damit in die Fußstapfen ihres Vaters, der bereits 2017 an dem TV-Format teilnahm. Sie ist mit ihren 18 Jahren die jüngste Teilnehmerin in der Geschichte von "Promi Big Brother".

Alessia-Millane Herren ist kein Reality-Neuling

Auch vor ihrem Auftritt bei "Promi Big Brother" 2020 war Alessia-Millane Herren im TV zu sehen. Im März 2019 nahm die 18-Jährige an der Kabel 1-Sendung "Ab ins Kloster" teil. Hier sorgte 18-Jährige allerdings für einige Negativ-Schlagzeilen: Am dritten Tag des Experiments eskalierte die Situation nach einem Streit mit einer Nonne des Klosters. Die Promi-Tochter wurde gegenüber einem Kameramann sogar handgreiflich. Danach packte sie ihre Koffer und verließ das TV-Format gemeinsam mit ihrer jetzigen "Promi Big Brother"-Mitbewohnerin Emmy Russ. (AZ)

