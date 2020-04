vor 16 Min.

"Promis unter Palmen" 2020 heute: Yotta will die Streits beenden - Folge 3 am 8.4.20

Nicht immer haben die Promis um "Richter Gnadenlos" Ronald Schill beste Laune. Alle Infos zu Folge 3 von "Promis unter Palmen", die heute am 8.4.20 läuft, lesen Sie in der Vorschau.

Heute am 8.4.20 läuft "Promis unter Palmen" 2020 mit Folge 3 auf Sat.1. Ein Spiel verändert die Machtverhältnisse. Alle Infos zur Show lesen Sie in der Vorschau.

Bei " Promis unter Palmen" 2020 vergeht keine Folge ohne Streitigkeiten zwischen Claudia Obert, Desirée Nick und Co. In Folge 3, die heute am 8.4.20 läuft, sorgt ein Spiel für zusätzliche Verstimmungen unter den Kandidaten. Was die Promis genau machen müssen und wie Bastian Yotta Streit verhindern will, erfahren Sie hier in der Vorschau.

"Promis unter Palmen" heute am 8.4.20 - Vorschau auf Folge 3: Yotta versteckt den Alkohol

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Promis unter Palmen" 2020 läuft heute am Mittwoch, 8.4.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Nach den vielen kleinen und großen Streits der vergangenen Wochen hat Bastian Yotta den Schuldigen gefunden: den Alkohol, der im Kühlschrank des Camps steht. Gesagt, getan: "Der Yotta" schnappt sich früh am Morgen die meisten der Sektflaschen und versteckt sie - sinnigerweise zwei Meter daneben in einem Küchenschrank.

Desirée Nick und Mathias Mangiapane zeigen allerdings, dass sie keinen Alkohol brauchen, um sich aufzuregen: Die Duschen sind ihnen ein Dorn im Auge, weil sie zu kalt und mit Kameras ausgestattet sind. Auch ein Kapitänsspiel sorgt für Aufregung: Nach dem Spiel liegen die Machtverhältnisse in den Teams anders als zuvor. Und ein Teamspiel sorgt für zusätzlichen Streit.

