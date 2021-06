"Die Höhle der Löwen" 2021: Jury-Mitglied Ralf Dümmel im Porträt

Ralf Dümmel sitzt als Investor in der "Die Höhle der Löwen"-Jury. Hier finden Sie ein Porträt des ehrgeizigen Multimillionärs.

" Die Höhle der Löwen" 2021 ist seit dem 22. März zu sehen, und auch Ralf Dümmel ist wieder dabei. Der "Wunsch-Löwe" vieler Gründer, aber auch der Investor mit den meisten Deals - mit Abstand. "Wenn ich mir ein Produkt wünschen könnte, dann wäre es auf jeden Fall eines, das mir ermöglicht, so viel Eis, Pommes und Currywurst zu essen wie ich möchte und dennoch abzunehmen", sagte der Investor in einem Interview mit Vox. Wir stellen Ihnen den Unternehmer hier im Porträt vor.

"Die Höhle der Löwen" 2021: Investor Ralf Dümmel im Porträt

Ralf Dümmel wurde am 2. Dezember 1966 in Bad Segeberg geboren und begann seine Karriere im Jahr 1988 als Verkaufsassistent bei DS Produkte. 1996 wurde er zum Gesellschafter des Unternehmens, vier Jahre später dann zum Geschäftsführer. DS Produkte ist eine Handelsgesellschaft mit Sitz in Stapelfeld bei Hamburg und beliefert unter anderem Einzelhändler und Discounter in Deutschland und Europa. Während der Show bewirbt Ralf Dümmel das Unternehmen gerne, um sich einen Deal zu ergattern. Mittlerweile arbeiten mehr als 400 Menschen bei DS Produkte.

Ralf Dümmel lebt mit seiner Freundin Anna Heesch in Hamburg. Er hat drei Kinder. In einem Interview mit Vox sagte der Löwe: "Mein Leitsatz ist „Können kommt von Wollen“ und das Wichtigste ist, dass man für das, was man macht, wirklich brennt. Karriere und Unternehmertum erfordern Disziplin, Knowhow und vor allem ganz viel Leidenschaft". Und diese Leidenschaft zeigt Ralf Dümmel auch in der Sendung.

"Die Höhle der Löwen" 2021: Ralf Dümmel ist mit Herzblut Investor

Wohl kein Investor fiebert bei potentiellen Deals derart mit wie der 53-Jährige: Fast jedes Mal ballt er seine Hände gespannt zu Fäusten, während sich die Gründer beraten, für welchen Investoren sie sich entscheiden. 2016 war Ralf Dümmel erstmals als Investor bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Seitdem investierte "Mister Regal", wie er von seinen Mit-Juroren genannt wird, insgesamt mehr als zehn Millionen Euro. In Staffel 7 hat Ralf Dümmel insgesamt neun Deals abgeschlossen. In Staffel 8 schloss Ralf Dümmel in der Sendung insgesamt zwölf Deals ab.

Der Deal mit den Gründern von bruXane, den der Investor gemeinsam mit Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl abschließen wollte, ist allerdings bei den Verhandlungen nach den Aufzeichnungen geplatzt. Die Frage nach seinen erfolgreichsten Deals beantwortet der Investor nur ungern, denn er sei stolz auf alle Produkte seiner Gründer. In einem Interview mit Vox nennt er allerdings: RUWI Multiharke, Abfluss-Fee, waschies, Meine Becherküche, Scuddy, Pook, Spooning Cookie Dough, Bataillon Belette, Parodont, Rokitta´s Rostschreck, smartsleep, Fugentorpedo und My Beauty Light.

