Staffel 2 von "Ratched": Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Staffel 2 von "Ratched" ist bereits in Planung. Hier erfahren Sie, welche Informationen dazu schon bekannt sind.

Die erste Staffel von "Ratched" war bereits ein großer Erfolg bei Netflix und nun fragen sich die Fans: Wann kommt Staffel 2? Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, hier in diesem Artikel erhalten Sie allerdings alle aktuellen Infos zu Staffel 2 auf einen Blick.

"Ratched" wird von dem bekannten Serien-Macher Ryan Murphy produziert. Die Serie handelt von dem Charakter Mildred Ratched aus Ken Keseys Roman "Einer flog über das Kuckucksnest" aus dem Jahr 1962. In der eher düsteren Drama-Serie dreht sich alles um das Motto: "Echte Monster werden nicht geboren, sondern sie werden geschaffen."

Lesen Sie hier alle Infos rund um Start-Termin, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer von "Ratched".

"Ratched", Start: Wann erscheint die Staffel 2 auf Netflix?

Das Release-Datum für Staffel 2 von "Ratched" ist noch nicht bekannt, die Produktion einer zweiten Staffel ist allerdings sicher. Sie wurde von Netflix bestellt.

Auch Staffel 2 wird auf Netflix verfügbar sein. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo in der billigsten Version 7.99 und in der teuersten Version 15,99 Euro. Für 15,99 Euro lässt sich Netflix auf vier Geräten gleichzeitig nutzen.

"Ratched": Wie viele Folgen hat Staffel 2?

Insgesamt hatte Netflix 18 Folgen für beide Staffeln von "Ratched" angekündigt, die erste Staffel hatte aber nur 8 Episoden. Ob sich die Folgenanzahl nun insgesamt reduziert oder ob für Staffel 2 zehn Folgen produziert werden, ist noch nicht klar.

Handlung von "Ratched", Staffel 2, auf Netflix - Achtung Spoiler!

Die erste Staffel von "Ratched" beginnt 1947 in Nordkalifornien in einem psychiatrischen Krankenhaus, wo Mildred Ratched einen Job annimt. Das Krankenhaus unternimmt Experimente am menschlichen Geist - auch deshalb fällt es Mildred immer schwerer, das Bild einer "perfekten Krankenschwester" zu wahren. Das zeigt sich auch zunehmend an ihren Handlungen: Sie versucht ihren Bruder Edmund Tolleson zu töten. Allerdings hatte sie eine noble Absicht, denn sie wollte ihn vor dem elektrischen Stuhl bewahren. Das Vorhaben ist ihr nicht gelungen und Edmund konnte flüchten. Auf seiner Flucht tötet er einige Krankenschwestern als Warnung und Mildred macht ein Versprechen: Sie wird Edmund finden, bevor er sie findet.

Schauspieler im Cast von "Ratched", Staffel 2: Das sind die Darsteller

Sarah Paulson spielt auch in Staffel 2 die ikonische Krankenschwester Mildred Ratched. Hier eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Sarah Paulson Mildred Ratched Jon Jon Briones Dr. Richard Hanover Finn Wittrock Edmund Tolleson Charlie Carver Huck Judy Davis Nurse Betsy Bucket Cynthia Nixon Gwendolyn Briggs Amanda Plummer Louise Corey Stoll Charles Wainwright Sharon Stone Lenore Osgood Sophie Okonedo Charlotte Wells

Sophie Okonedo spielt mit Charlotte Wells zwar nur eine Nebenrolle in der Serie, wird aber von den Fans für ihre besondere schauspielerische Leistung gelobt. Unter Posts des offiziellen Instagram-Accounts von Netflix schreiben viele Fans sogar, sie habe einen Emmy verdient.

Noch kein Trailer zu "Ratched", Staffel 2

Sobald es einen Trailer zur Serie gibt, werden Sie ihn hier finden. Bis dahin können Sie sich mit dem Trailer von Staffel 1 ein Bild zur Serie machen.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.