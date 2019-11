vor 33 Min.

"Ready to Beef" 2019: Die Sendetermine

Die neue Kochshow "Ready to Beef" mit Tim Mälzer startet in wenigen Wochen live im TV und Stream. Alle Infos rund um Sendetermine und die Live-Übertragung: hier.

Koch-Fans dürfen sich freuen: In wenigen Wochen startet bei Vox eine neue Kochsendung. "Ready to Beef" läuft ab Freitag, 15. November, wöchentlich im TV und Stream. Bei der Show handelt es sich um ein neues Format des TV-Kochs Tim Mälzer. Gemeinsam mit Sternekoch Tim Raue lädt er Woche für Woche renommierte Profi-Köche aus ganz Deutschland ein, die im Duell gegeneinander kochen müssen.

Während Tim Mälzer die Sendungen moderieren wird, hat Tim Raue die Aufgabe, als Juror darüber zu entscheiden, welcher der beiden Teilnehmer besser gekocht hat.

Alle Infos rund um die Sendetermine und die Übertragung von "Ready to Beef" live im TV und Stream gibt es hier in der Übersicht.

"Ready to Beef": Sendetermine im Überblick

Insgesamt wurden für Staffel 1 von "Ready to Beef" acht Folgen aufgezeichnet. Ab dem 15. November läuft dabei wöchentlich eine neue Folge auf Vox. Wann genau die einzelnen Sendungen mit Tim Mälzer und Tim Raue live im TV und Stream übertragen werden, sehen Sie hier in unserer Übersicht.

Freitag, 15. November 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 22. November 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 29. November 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 06. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 13. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 20. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 27. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 03. Januar 2020: 20.15 Uhr bei Vox

Sendetermine zu "Ready To Beef": Übertragung live im TV und Stream

Staffel 1 von "Ready to Beef" wird ab dem 15. November jeden Freitag ab 20.15 Uhr live im TV und Stream bei Vox zu sehen sein. Außerdem bietet der Sender einen Live-Stream an. Der ist allerdings nur für eine Testphase von 30 Tagen kostenlos verfügbar. Danach fallen Gebühren von 4,99 Euro pro Monat an. Mehr Infos zur Übertragung gibt es hier: "Ready To Beef" mit Mälzer und Raue live im TV und Stream.

