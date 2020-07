vor 31 Min.

"Reef Break": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Reef Break": Sat.1 geht mit der Free-TV-Premiere der Serie an den Start. Worum dreht sich die Handlung der Folgen? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es. Zum Schluss bieten wir Ihnen einen Trailer an.

Sat.1 präsentiert demnächst die Serie "Reef Break". Wann ist der Start? Wie verläuft die Handlung der Folgen? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Lesen Sie weiter! Auch einen Trailer finden Sie bei uns.

"Reef Break": Wann ist der Start auf Sat.1?

Sat.1 hat den Start seiner neuen Serie für Dienstag, 14. Juli 2020, um 21.15 Uhr angekündigt. Es ist die Free-TV-Premiere. Die ganzen Folgen sind sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung und bis 23 Tage danach kostenlos online abrufbar auf sat1.de, den Sat.1-Apps und auf Joyn.de.

Handlung: Worum geht es bei "Reef Break"?

Cat Chambers blickt auf einen äußerst zwielichtigen Lebenslauf zurück: Sie war selbst an zahlreichen Verbrechen in ihrer Heimat beteiligt, doch jetzt sagt sie selbst der Kriminalität den Kampf an. Als „Fixerin“ schützt sie ihre paradiesische Insel Reef Island vor den Machenschaften der Unterwelt. Ihre Vergangenheit holt Cat bei ihren Ermittlungen allerdings immer wieder ein, denn sie hat noch einige Rechnungen offen.

Eigentlich ist die Surferin und charmante Gaunerin nach Jahren nur für eine Stippvisite auf ihre Heimatinsel Reef Island zurückgekehrt. Doch der Gouverneur hat einen Job für die gewiefte Cat - und ihr Ehemann, Ex-Cop Jake, hält die Scheidungspapiere zur Unterschrift bereit...

"Reef Break" auf Sat.1: Die 13 Folgen

Zurück auf Reef Island

Unter dem Radar

Schatzsuche

Willkommen im Dschungel

In Flammen

Ein Spiel um Leben und Tod

Der Despot

Das Comeback

Der Juwelenraub

Die Razzia

Der Mann ihrer Träume

Bonnie und Clyde

Auf der Flucht

Besetzung der Hauptrollen: Welche Schauspieler sind im Cast von "Reef Break"?

Poppy Montgomery als Cat Chambers

als Cat Chambers Ray Stevenson als Jake Elliot

als Desmond Chiam als Detective Wyatt Cole

Melissa Bonne als Ana DuMont

Tamala Shelton als Petra Torrance

"Reef Break"": Der Trailer zur Sat.1-Serie

