Riviera, Staffel 3: Sky-Start steht bevor, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Bild: Sky UK Limited / Stefano C. Montes

"Riviera" ist demnächst mit Staffel 3 auf Sky zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Thrillerserie.

"Riviera" ist eine Thrillerserie, die im Juni 2017 mit der ersten Staffel als Sky-Original veröffentlicht wurde. Nun zeigt der Sender Staffel 3. Im Mittelpunkt der Serie steht Georgina Marjorie Clios, die versucht, den Mord an ihrem Mann aufzuklären und sich dabei in der korrupten Welt der Superreichen zurechtfinden musst. Staffel 3 wird unter anderem in Venedig spielen.

Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, die Handlung und die Besetzung von "Riviera". Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

"Riviera", Staffel 3: Wann ist der Start-Termin bei Sky in Deutschland?

Ab dem 17. Dezember werden die neuen Episoden als Box-Set auf Sky Ticket und über Sky Q zu sehen sein. Im TV sind die Folgen gestaffelt auf Sky Atlantic zu sehen, und zwar am 17., 24. Dezember und 31. Dezember um 20.15 Uhr.

Handlung: Worum geht es in Staffel 3 von "Riviera"?

In Staffel 3 hat Georgina ihren alten Namen und auch ihren Wohnort an der Riviera hinter sich gelassen. Als Georgina Ryland versucht sie sich ein neues Leben aufzubauen und reist für gestohlene Kunstwerke um die Welt. Gemeinsam mit ihrem neuen Verbündeten, Restaurationsexperte Gabriel Hirsch, versucht sie, einen verschollenen Picasso zu finden. Ihre Recherchen führen sie nach Venedig und Gabriel nimmt einen hochwertigen Rosenkranz an sich. Da es sich allerdings um ein sehr wertvolles Objekt handelt, geraten sie ins Visier der Tech-Milliardärin Alexandra Harewood und des Argentiniers Cesar Alsina-Suarez. Georginas Mut und ihr Gerechtigkeitssinn werden erneut auf die Probe gestellt.

"Riviera": Die Folgen von Staffel 3

Staffel 3 wird insgesamt acht Folgen haben. Die Titel sind noch nicht veröffentlicht worden. Eine Folge dauert in etwa 60 Minuten.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Riviera"?

Julia Stiles spielt eine der Hauptrollen in "Riviera". Hier der Überblick zur Besetzung:

Schauspieler Rolle Julia Stiles Georgina Marjorie Clios Lena Olin Irina Atman Dimitri Leonidas Christos Clios Roxane Duran Adriana Clios Igal Naor Jakob Negrescu Rupert Graves Gabriel Hirsh Synnøve Macody Lund Alexandra Harewood Franco Masini Cesar Alsina-Suarez

In Staffel 3 werden außerdem diese Schauspieler zu sehen sein:

Clare-Hope Ashitey

Elisio Barrionuevo

Maurizio Lombardi

"Riviera": Der Trailer zu Staffel 3

