"Sascha Grammel unzensiert" - Der Puppenspieler im Team mit Dr. Eckart von Hirschhausen

"Sascha Grammel unzensiert - Muskelkater auf der Zunge" - die ursprünglich für den 1. Oktober angekündigte Comedy-Doku läuft heute endlich auf RTL - und Eckart von Hirschausen ist auch dabei. Zu welchem Sendetermin genau? Wie geht die Übertragung im TV und Stream vor sich? Gibt es eine Wiederholung? Hier erfahren Sie es.

"... unzensiert" ist eine seit September 2021 bei RTL laufende Comedy-Doku mit wechselnden Protagonisten. In dritten Ausgabe ist der deutsche Puppet-Comedy-King Sascha Grammel mit "Muskelkater auf der Zunge" an der Reihe. Vor ihm waren bereits Ilka Bessin ("Einmal Prinzessin und zurück") und Mario Barth ("Wahre Jeschichte") zu sehen. Bei "Sascha Grammel unzensiert - Muskelkater auf der Zunge" wird auch Magier-Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen zu sehen sein.

Sascha Grammel ist ein Puppenspieler und Bauchredner. Seine ausverkauften Tourneen, diverse Auszeichnungen und eine unbändige Kreativität machen den Berliner zu einem der ganz Großen in der Comedy-Szene. In der neuen Doku lässt er gemeinsam mit seinem Freund Dr. Eckart von Hirschhausen nicht nur die faszinierendsten Momente seiner TV-Karriere wieder aufleben, sondern er enthüllt dem Publikum auch bisher noch nicht veröffentlichte Storys.

Eckart Axel von Hirschhausen ist fast noch bekannter als Grammel - er ist Arzt, Fernsehmoderator, Zauberkünstler, Schriftsteller, Kabarettist und Comedian. Das am 25. August 1967 in Frankfurt am Main geborene Multitalent stammt aus der seit dem 17. Jahrhundert bekannten deutschbaltischen Gelehrtenfamilie Hirschhausen, die 1835 in den russischen Adelsstand erhoben wurde. Eckart von Hirschhausen hat nach seinem Studium in der Kinderneurologie gearbeitet und seit 2008 einen medizinischen Lehrauftrag an der Uni Gießen.

"Sascha Grammel unzensiert- Muskelkater auf der Zunge": Wann ist der Sendetermin?

RTL hat die Sendung für Samstag, 27. November 2021, angekündigt. Sendebeginn ist um 23 Uhr.

Wie läuft die Übertragung von "Sascha Grammel unzensiert" im TV und Stream?

Sie können die Show ganz normal im linearen TV-Programm von RTL verfolgen. Darüber hinaus läuft die Sendung aber auch über die digitale Abspielmaschine der RTL-Mediengruppe. In diesem Zusammenhang sollten die Zuschauer sich mit einer - auf den ersten Blick nur kleinen - Änderung vertraut machen.

Dieser Streamingdienst hieß bislang TVNow, seit dem 4. November 2021 läuft er als "RTL+". Mit dem Start bündelt das Medienhaus sein gesamtes Entertainment-Angebot aus TV und Streaming künftig unter der in Europas bereits gut eingeführten Medienmarke. Damit sind natürlich Umbenennungen und auch leichte Angebots-Umschichtungen einhergegangen.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das bisher im TVNow-Paket angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.

"Sascha Grammel unzensiert" - gibt es eine Wiederholung?

Davon ist auszugehen. Mögliche Angebotsänderungen aufgrund der Umbenennung von TVNow in RTL+ hat die Mediengruppe bisher nicht veröffentlicht. Von der guten Gepflogenheit, Sendungen mindestens noch eine Woche im Streamingdienst abrufbereit zu halten, dürfte RTL wohl kaum schlagartig abrücken.

