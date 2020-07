vor 49 Min.

"Save Me", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Save Me Too", Staffel 2 von "Save Me", läuft demnächst auf Sky. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie.

"Save Me" ist eine britische Sky Original Thriller-Serie und kommt bald mit neuen Folgen auf dem Pay-TV-Sender. Lennie James spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern schreibt auch das Drehbuch für die Serie und fungiert als Produzent. Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, die Handlung und die Besetzung von "Save Me Too". Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"Save Me", Staffel 2: Wann ist der Start-Termin bei Sky?

Sky hat den Start von "Save Me", Staffel 2, für Donnerstag, 27. August 2020, angekündigt. Jede Woche läuft die Serie dann mit Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Auch über Sky Box Sets, Sky Ticket und Sky Q sind die Folgen abrufbar.

Handlung: Worum geht es bei "Save Me Too"?

Staffel 1 fängt an, als die Tochter von Nelson "Nelly" Rowe unauffindbar verschwindet und er selbst als Verdächtiger gilt. Er hat zwar zu seiner Tochter Jody keinen Kontakt, weil er seine schwangere Ex-Frau Claire verlassen hat, allerdings macht es Nelson sich nun zur Aufgabe, sie zu finden und gelangt dabei an seine mentale Grenze. Bei seiner Suche stößt er auf die junge Grace, die er vor dem Mädchenhändler Gideon Charles rettet. In Staffel 2 steht wieder der komplexe Charakter von Nelson im Mittelpunkt und wie er mit der Verantwortung umgeht, ein Menschenleben gerettet zu haben, aber auch, wie viel Risiko er bei der Suche nach Jody noch eingehen kann.

"Save Me": Die Folgen von Staffel 2

Die sechs Folgen dauern jeweils etwa 50 Minuten. Die Episoden haben keine Titel und sind nur mit Zahlen gekennzeichnet.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Save Me", Staffel 2?

Als Morgan Jones in "The Walking Dead" ist Lennie James bekanntgeworden. In der Thrillerserie "Save Me" zeigt er sein Talent nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent. Hier eine Auswahl des Casts im Überblick:

Rolle Schauspieler Nelson "Nelly" Rowe Lennie James Claire McGory Suranne Jones Fabio "Melon" Melonzola Stephen Graham Tam Jason Flemyng Stace Susan Lynch Ian Thorpe Alan McKenna Jody Indeyarna Donaldson-Holness

"Save Me", Staffel 2: Der Trailer zur Serie

Von Staffel 2 gibt es lediglich einen Trailer von Sky Espana im Englischen Original mit spanischen Untertiteln.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen