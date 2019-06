Schauspieler Max Wright aus "Alf" ist tot

Viele kannten Max Wright als den Vater Willie Tanner aus der Serie "Alf". Nach US-Medienberichten ist der Schauspieler nun im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben.

Er war der Familienvater Willie Tanner, der immerzu auf den kleinen Außerirdischen "Alf" aufpassen musste: Nun ist der US-Schauspieler Max Wright Medienberichten zufolge im Alter von 75 Jahren gestorben.

Wie das US-Magazin TMZ am Mittwoch berichtete, habe Wright schon seit mehreren Jahren an Lymphdrüsen- und Hautkrebs gelitten und sei nun seiner Krankheit erlegen.

In den 80er Jahren wurde Wright durch seine Rolle als Familienvater Willie Tanner in der US-Comedy-Serie "Alf" bekannt. Die Serie, die von 1986 bis 1990 lief, drehte sich rund um den liebenswürdigen aber auch chaotischen Außerirdischen Alf, der nach dem Absturz seines Raumschiffes auf der Erde bei einer amerikanischen Familie einzog und für Chaos und viele Lacher sorgte.

Viele liebten die Serie "Alf" - doch Max Wright selbst sei laut TMZ kein großer Fan gewesen. So soll er einmal zur vierten und letzten Staffel gesagt haben: "Ich kann es kaum erwarten, bis es ein Ende hat."

In den Jahren nach Ende der Show sorgte George Edward Maxwell Wright - wie er mit vollen Namen heißt - mit Drogen– und Alkoholexzessen für Schlagzeilen. Vielen Fans und Schauspielkollegen wird der TV-Star allerdings für immer als Familienvater Tanner in Erinnerung bleiben.

"Ein lustiger und talentierter Schauspieler. Traurige Nachricht von seinem Tod. Wer wird Alf jetzt in Schach halten?", schrieb der US-Schauspieler und Produzent von "Family Guy" Seth MacFarlane auf Twitter. "Ich bin mit der Show aufgewachsen," erklärte der Hollywood-Reporter Perez Hilton. "Danke für die vielen Lacher, Max Wright."

