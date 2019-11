13:42 Uhr

"Schlag den Star" heute am 9.11.19: Luna Schweiger vs. Vanessa Mai

Heute, am 9.11.19, läuft bei ProSieben eine neue Folge von "Schlag den Star". Im Duell stehen sich diesmal Vanessa Mai und Luna Schweiger gegenüber. Eine Vorschau.

"Schlag den Star" läuft heute Abend zum bereits fünften Mal in diesem Jahr auf ProSieben. Diesmal treten zwei Powerfrauen gegeneinander an: Schlagersängerin Vanessa Mai trifft auf Schauspielerin Luna Schweiger. In bis zu 15 Runden müssen die beiden beweisen, was in ihnen steckt. In jeder Runde wartet dabei ein neues Spiel. Moderiert wird die Sendung wie immer von Elton, Ron Ringguth kommentiert das Geschehen. Für musikalische Unterhaltung sorgen heute am 9.11.19 die britische Erfolgsband Simply Red und US-Shooting-Star Ava Max.

Weitere Infos rund um Übertragung und die heutigen Kandidaten und Teilnehmer bei "Schlag den Star", finden Sie hier in der Übersicht.

"Schlag den Star" heute am 9.11.19: Kandidatin Vanessa Mai

Bekannt wurde Vanessa Mai als Mitglied der Schlagerband "Wolkenfrei". Später startete die 27-Jährige eine Solokarriere und war unter anderem Mitglied der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Heute will sie bei "Schlag den Star" alles geben, um ihre Gegnerin zu besiegen und sich die 50.000 Euro Siegprämie zu sichern. An Luna Schweiger richtet sie deshalb schon vorab eine Kampfansage: "Luna, ich habe ein Rollenangebot für Dich: die Verliererin! Wenn ich mit dir fertig bin, hast du nur noch Honig im Kopf", drohte der Schlagerstar spaßeshalber vor Beginn der Show.

Das ist "Schlag den Star"-Herausforderin Luna Schweiger

"Heute wird Vanessa erleben, wie es ist, ein KeinSiegHase zu sein. Ich sag‘ immer: lieber Filme mit Til Schweiger machen als Musik mit Dieter Bohlen", wetterte auch Schauspielerin Luna Schweiger gegen Kontrahentin Vanessa Mai. Bekannt wurde Luna Schweiger nämlich durch ihre Rolle in einem Film ihres berühmten Vaters Til Schweiger ("keinohrhasen"). Die 22-Jährige ist im Vorfeld ihres Duells bei "Schlag den Star" siegessicher: "Reden ist Silber, aber Schweiger ist Gold! Ich schlag' den Schlagerstar."

"Schlag den Star" heute am 9.11.19 live im TV und Stream sehen

Die fünfte Sendung von "Schlag den Star" läuft am heutigen Samstag, 9.11.19, um 20.15 Uhr live im TV auf ProSieben. Die Show mit Vanessa Mai und Luna Schweiger ist auch im Stream sowie in der Wiederholung online abrufbar. (AZ)

