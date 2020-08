vor 32 Min.

"Selling Sunset", Staffel 3 (Netflix): Start heute, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Ab heute wird Staffel 3 von "Selling Sunset" bei Netflix zu sehen sein. Sie wollen alles rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer wissen? Hier bekommen Sie alle Infos.

Von Monique Neubauer

Staffel 3 von "Selling Sunset" läuft ab heute bei Netflix. Die Luxus-Maklerinnen aus L.A. sind zurück und versorgen Fans bald wieder mit Traumvillen und natürlich viel Drama. Hier lesen Sie alles rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

"Selling Sunset", Staffel 3: Start-Termin heute

Der Streamingdienst Netflix hat den Start der 3. Staffel für den 7. August 2020 angekündigt.

Folgen der Serie "Selling Sunset", Staffel 3

Wie viele Episoden die 3. Staffel der Serie haben wird, ist noch nicht bekannt. Die ersten beiden Staffeln der Serie hatten jeweils acht Folgen, weshalb sich vermuten lässt, dass auch die 3. Staffel circa acht Episoden beinhalten wird.

Sobald die einzelnen Folgen bekannt gegeben werden, reichen wir sie hier nach.

"Selling Sunset", Staffel 3: Die Handlung

Auch in der 3. Staffel wird das Leben der sechs glamourösen Maklerinnen, die bei der Immobilien-Firma "The Oppenheim Group" arbeiten, verfolgt. Das Unternehmen verkauft luxuriöse Häuser an wohlhabende und prominente Kunden.

Die 3. Staffel wird über Chrishells Scheidung berichten. Im Finale der zweiten Staffel hatte sie nämlich zu Mary gesagt: "Es ist viel auf einmal, weil jeder auf der ganzen Welt weiß, dass ich ihn so sehr geliebt habe. Er ist mein bester Freund. Mit wem spreche ich jetzt?".

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Selling Sunset", Staffel 3

Da "Selling Sunset" eine Reality-Serie ist gibt es keine Schauspieler. Die Protagonisten werden während ihres Alltags gefilmt und spielen sich demnach selbst. Das sind die Hauptdarsteller der 3. Staffel, wobei es möglich wäre, dass auch einige Neulinge zu sehen sein werden.

Romain Bonnet

Mary Fitzgerald

Fitzgerald Brett Oppenheim

Jason Oppenhei

Davina Potrat

Christine Quin

Chrishell Staus

Maya Vander

Heather Young

Trailer zu "Selling Sunset", Staffel 3

Noch gibt es keinen offiziellen Trailer zur Serie. Schauen Sie gerne wieder hier vorbei, um weitere Updates zum Trailer zu erhalten.

