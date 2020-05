vor 16 Min.

"Shopping Queen": Sendetermine, Moderator, Übertragung im TV und Stream

"Shopping Queen" läuft regelmäßig auf Vox. Hier erhalten Sie alle Infos über Sendetermine, Moderator sowie die Übertragung im TV und Stream.

Bei "Shopping Queen" treten jede Woche fünf Frauen verschiedenen Alters gegeneinander an, um sich den den Titel "Shopping Queen" der Stadt zu sichern. Die Aufgabe: Mit 500 Euro und vier Stunden Zeit das perfekte Outfit zu einem vorgegebenen Motto kreieren.

Wann sind die Sendetermine von "Shopping Queen"? Wer ist der Moderator? Wo wird die Sendung übertragen? Alle Infos finden Sie hier.

Sendetermine von "Shopping Queen"

Die Sendung "Shopping Queen" läuft täglich von montags bis freitags auf Vox. Am Samstag werden noch einmal alle Folgen der vergangenen Woche am Stück ausgestrahlt.

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 15.00 Uhr - 16.00 Uhr Vox Dienstag 15.00 Uhr - 16.00 Uhr Vox Mittwoch 15.00 Uhr - 16.00 Uhr Vox Donnerstag 15.00 Uhr - 16.00 Uhr Vox Freitag 15.00 Uhr - 16.00 Uhr Vox Samstag 12.20 Uhr - 17.00 Uhr Vox

"Shopping Queen": Dieser Moderator kommentiert die Sendung

Auch wenn "Shopping Queen" keinen direkten Moderator hat, darf einer natürlich nicht fehlen: Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Seit rund acht Jahren ist er das Gesicht der Sendung und unterhält mit seinen scharfzüngigen, aber liebenswürdigen Kommentaren zu Kandidatinnen und Outfits die Zuschauer.

Auch nach der langen Zeit bei "Shopping Queen" denkt der 54-Jährige noch lange nicht an ein Ende: Um möglichst viel Zeit für die Sendung und sein Privatleben zu haben, baute sich der Moderator kürzlich ein Studio in sein privates Wohnhaus in Hamburg.

Neben Guido Maria Kretschmer führt zudem Thorsten Schorn als Off-Sprecher durch die Sendungen.

Übertragung im TV und Stream: Hier können Sie "Shopping Queen" sehen

"Shopping Queen" läuft live im TV auf dem Sender Vox. Außerdem können die Folgen auch in der Mediathek bei TV Now angesehen werden. Die aktuellsten Folgen von "Shopping Queen" sind kostenlos abrufbar, für ältere Folgen wird eine Premium-Mitgliedschaft benötigt. Diese kostet 4,99 Euro im Monat und ist nach Angaben des Streaming-Dienstes monatlich kündbar. (AZ)

