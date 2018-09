vor 51 Min.

Sieben Jahre Haft für Messerattacke in Darmstadt Panorama

Urteil in Darmstadt.

Für einen lebensbedrohlichen Messerangriff auf ein 17 Jahre altes Mädchen in Darmstadt ist sein Ex-Freund zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Das Landgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der junge Mann das Mädchen kurz vor Heiligabend 2017 mit einem Messer attackierte und schwer verletzte. Das Urteil erging wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung.

Bei dem Verurteilten handelt es sich um einen Afghanen, der 2015 als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland kam. Sein genaues Alter ist unklar. Das Gericht geht davon aus, dass er 17 Jahre alt ist, daher wurde er zu einer Jugendstrafe verurteilt. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (dpa)

