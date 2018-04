"Sing meinen Song" 2018: Start von Staffel 5 live im TV und Stream

vor 20 Min.

Am Dienstag, 24. April, startet Staffel 5 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" live im TV auf Vox und im Stream. Ganze Folgen sehen Sie als Wiederholung.

"Sing meinen Song" 2018 startet am 24. April.

Gastgeber ist Mark Forster. Den Überblick über alle Teilnehmer finden Sie hier.

Neuigkeiten zur Sendung lesen Sie hier in unserem News-Blog.

Die Auftakt-Folge zu "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" läuft am Dienstag, 24. April, um 20.15 Uhr auf Vox. Ab dann singen die Teilnehmer um Gastgeber Mark Forster jede Woche die Songs eines anderen Künstlers - jede Folge ist einem Musiker gewidmet. Die anderen Teilnehmer haben dann die Aufgabe, den Songs ihrer Kollegen in einem neuen, persönlichen Stil aufzuführen.

"Sing meinen Song" 2018 live im TV und Stream sehen

Die ersten Tauschsongs kommen in der 5. Staffel von Johannes Strate, der seine Band Revolverheld in der Show vertritt. Neu interpretieren dürfen diese Songs Gastgeber Mark Forster sowie die weiteren Kandidaten Judith Holofernes, Rea Garvey, Marian Gold, Mary Roos und Leslie Clio. Der Reamonn-Frontmann Rea Garvey wird in der aktuellen Staffel von "Sing meinen Song" übrigens zum ersten Mal auch auf Deutsch singen.

Vox strahlt alle Folgen parallel zur Fernseh-Show auch im Stream bei TV NOW aus. Das ist allerdings nicht kostenlos. Sowohl online als auch in der App steht der Livestream bei TV NOW nur Premiumkunden zur Verfügung. Allerdings kann man TV NOW 30 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet der Dienst 2,99 Euro im Monat. Er kann monatlich gekündigt werden. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

"Sing meinen Song" 2018: Alle Sendetermine der 5. Stafffel

Die Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2018 um Gastgeber Mark Forster stehen fest. Doch wessen Songs werden in welcher Folge neu interpretiert? Die Sendetermine der fünften Staffel des "Tauschkonzerts" hier in der Übersicht:

Dienstag, 24. April: 20.15 Uhr, Folge 1: Johannes Strate (Revolverheld)

Dienstag, 01. Mai: 20.15 Uhr, "Die emotionalen Highlights"

Dienstag, 08. Mai: 20.15 Uhr, Folge 2: Rea Garvey

Dienstag, 15. Mai: 20.15 Uhr, Folge 3: Judith Holofernes

Dienstag, 22. Mai: 20.15 Uhr, Folge 4: Marian Gold (Alphaville)

Dienstag, 29. Mai: 20.15 Uhr, Folge 5: Mary Roos

Dienstag, 5. Juni: 20.15 Uhr, Folge 6: Leslie Clio

Dienstag, 12. Juni: 20.15 Uhr, Folge 7: Mark Forster

Dienstag, 19. Juni: 20.15 Uhr, Folge 8: "Duette"

Ganze Folgen von "Sing meinen Song" gibt es als Wiederholung

Die Wiederholungen kann man bei TV NOW zum Teil kostenlos, teilweise aber auch nur mit Abo sehen. Auf der Webseite von Vox sowie auf Facebook gibt es immer wieder Trailer und andere kurze Videos zur 5. Staffel von "Sing meinen Song" zu sehen.

"Sing meinen Song" besteht immer aus acht Folgen - sieben Mal ist die Folge einem einzelnen Künstler gewidmet, im Finale singen die Teilnehmer Duette. Die letzte Folge wird am Dienstag, 12. Juni, ausgestrahlt. Am 1. Mai läuft "Sing meinen Song" auch am Feiertag. (AZ)

