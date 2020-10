06:21 Uhr

Sommerhaus der Stars gestern mit Folge 6: Die Streitigkeiten gingen weiter

Das "Sommerhaus der Stars" 2020 ging gestern mit Folge 6 in die nächste Runde. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Das " Sommerhaus der Stars" 2020 ist in vollem Gange. Auch in Folge 6 wurde wieder gemeckert, gestritten und geweint was das Zeug hält. Alle Infos zur aktuellen Episode erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Sommerhaus der Stars" gestern: Nachbericht zu Folge 6

Inhalt

Auch nach dem freiwilligen Auszug von Henning und Denise wurde es nicht langweilig im "Sommerhaus der Stars" 2020. Es bildeten sich zwei Gruppen im Haus, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Auf der einen Seite stehen die ehemalige Bachelor-Kandidatin Eva mit ihrem Chris, sowie die beiden Nachzügler Iris und Peter, auf der anderen Seite die übrigen Bewohner des Hauses.

Auch wenn sich Eva kämpferisch gab, lagen die Nerven blank. Zum Ende der Folge dachte die 28-Jährige sogar über den freiwilligen Auszug nach und fragte ihren Chris: "Sollen wir gehen?"

Doch neben den Streitigkeiten kam auch in Folge 6 auch der Spielspaß im Haus nicht zu kurz. Bei den Spielen "Auf dem Kreuzweg" und "Begriffe raten" mussten die Promis ihre Rätsel-Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Wer ist raus?

Da sich Eva und Chris vor der Nominierung schützen konnten, traf es diesmal Iris und ihren Mann Peter. Den Auszug der beiden aus dem "Sommerhaus der Stars" zeigt RTL am 4. Oktober 2020.

"Sommerhaus der Stars" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind beim Sommerhaus der Stars die Kandidaten 2020.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Sommerhaus der Stars im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und die Sendezeit von Das Sommerhaus der Stars.

(AZ)

