14:27 Uhr

Soulsänger James Ingram mit 66 Jahren gestorben Panorama

James Ingram arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Musikgrößen wie Michael Jackson und Ray Charles zusammen. Nun ist der US-Soulsänger gestorben.

Der US-amerikanische Soulsänger und Songwriter James Ingram ist tot. Der zweifache Grammy-Preisträger wurde 66 Jahre alt. Schauspielerin und Sängerin Debbie Allen, eine langjährige Bekannte und Kollegin, bestätigte Ingrams Tod am Dienstag dem US-Sender CNN. Sie habe ihren "besten Freund und kreativen Partner" verloren, schrieb Allen auf Twitter. Er werde für sein Genie, seine Liebe und Menschlichkeit in Erinnerung bleiben, schrieb sie weiter.

Debbie Allen ist derzeit in der erfolgreichen Arztserie Grey's Anatomy als Catherine Fox zu sehen. Auch Produzentin, Shonda Rhimes, verabschiedete sich von dem Soulsänger auf Twitter mit den Worten: "Heute hat die Welt ein Genie verloren."

James Ingram wurde mehrfach ausgezeichnet

Ingrams "starke Stimme und seine meisterhaften Kompositionen" hätten die Musikszene nachhaltig geprägt, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der "Recording Academy", die alljährlich die Grammy-Preise verleiht. Die begehrten Musikauszeichnungen hatte Ingram in den 1980er Jahren für den R&B-Song "One Hundred Ways" und für sein "Yah Mo B There"-Duett mit Michael McDonald gewonnen. Er war insgesamt 14 Mal für einen Grammy nominiert gewesen.

James Ingram arbeitete mit etlichen Musikgrößen zusammen

Das Duett mit Patti Austin "How do you keep the music playing?" für den Film "Zwei dicke Freunde" aus dem Jahr 1983 wurde sogar für einen Oscar nominiert. Das Lied wurde unter anderem von Michel Legrand komponiert, der auch vor einigen Tagen, am 26. Januar 2019, starb.

I have lost my dearest friend and creative partner James Ingram to the Celestial Choir. He will always be cherished, loved and remembered for his genius, his love of family and his humanity. I am blessed to have been so close. We will forever speak his name.pic.twitter.com/TDJfpbbJWa — Debbie Allen (@msdebbieallen) 29. Januar 2019

Weitere Hits nahm Ingram mit Patti Austin (Baby, Come to Me) und Linda Ronstadt (Somewhere Out There) auf. Er arbeitete auch mit Musikgrößen wie Ray Charles, Quincy Jones und Michael Jackson. Mit ihm hat James Ingram den Hit-Song "P.Y.T (Pretty Young Thing)" geschrieben, wie CNN berichtet. (AZ, dpa)

Themen Folgen