Star Wars 9: Müssen die Fans von einem Liebling Abschied nehmen?

Der neue Star Wars-Trailer verspricht ein großes Finale: Leia kehrt zurück, Rey trifft auf einen mächtigen Gegner - und ein emotionaler Abschied steht wohl an.

Von Daniel Flemm

Spätestens seit vergangener Nacht sitzen Star Wars-Fans in Deutschland auf glühenden Kohlen. Disney veröffentliche den finalen Trailer zu Star Wars 9 am frühen Dienstagmorgen auf der Videoplattform Youtube und versetzte Anhänger der Weltraumsaga damit in kollektive Aufregung. Der Film soll am 18. Dezember Premiere feiern, der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Star Wars 9: Das zeigt der Trailer zu "Der Aufstieg Skywalkers"

Hauptperson in dem etwas über zwei Minuten langen Clip ist Rey, die in Episode 8 mithilfe von Luke Skywalker entscheidende Schritte zur Jedi unternommen hat. Immer wieder sieht man die von der Britin Daisy Ridley gespielte Kämpferin, wie sie ihrem alten Wiedersacher Kylo Ren begegnet: Zunächst steht sie ihm auf einer Art Landungsbrücke gegenüber, dann kämpfen die beiden mit ihren Lichtschwertern gegeneinander. Zuletzt erwehren sich die beiden gemeinsam eines in schwarz gekleideten Gegners.

Spekulationen, dass Rey und Kylo Ren im finalen Star Wars-Film gemeinsam gegen den wohl zurückkehrenden Imperator Palpatine kämpfen, nährt der Trailer weiter. Die Stimme des Bösewichts, der in den ersten beiden Trilogien für den Aufstieg von Darth Vader verantwortlich war, erklingt im Trailer jedenfalls deutlich. "Lange habe ich darauf gewartet, und jetzt kommt ihr gemeinsam", so Palpatine. "Das ist euer Verderben."

C-3PO: Stirbt der beliebte Protokolldroide in Star Wars 9?

Auch auf die Tränendrüse drückt der neue Trailer von Star Wars 9: In einer Szene steht C-3PO, komplett verkabelt durch einen Techniker, inmitten von Pilot Poe Dameron, Finn, Chewbacca, BB-8, R2D2 und Rey. Auf Poes Frage hin, was er da mache, antwortet der treue Protokolldroide: "Ich werfe einen letzten Blick Sir. Auf meine Freunde."

Check out the new poster for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. In theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/4jwGJOaFZi — Star Wars (@starwars) 22. Oktober 2019

Ob der Trailer damit den endgültigen Abschied des liebevoll 3PO genannten Roboters vorwegnimmt, ist nicht bekannt. Denkbar wäre auch, dass die Produzenten die Fans hinters Licht führen wollen.

Star Wars-Legende Carrie Fisher kehrt als Leia noch einmal zurück

Einen weiteren emotionalen Moment erleben die Star Wars-Jünger in Episode 9 aber auf jeden Fall: Trotz ihres Todes im Jahr 2016 kehrt Carrie Fisher als Leia ein letztes Mal zurück auf die Leinwand. Wie Disney bereits vor Monaten bekannt gab, wurde Leia mithilfe von alten Aufnahmen zum Leben erweckt.

Hoffnung besteht für Anhänger der Serie aber trotz der Abschiede: Disney plant langfristig mit dem Franchise - die aktuelle Trilogie war also nicht die letzte im Star Wars-Universum.

