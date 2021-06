"Star Wars: Ahsoka" auf Disney+: Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Mit "Star Wars: Ahsoka" bekommt die Figur Ahsoka Tano eine eigene Serie auf Disney+. Hier fassen wir zusammen, was schon bekannt ist.

"Star Wars: Ahsoka" gehört zu einer ganzen Reihe von Serien aus dem "Star Wars"-Universum, die auf der Streaming-Plattform Disney+ erscheinen. Die Figur Ahsoka Tano war früher schon in animierter Form aufgetaucht und wurde in "The Mandalorian" zum ersten Mal in einer Realverfilmung eingeführt. Nun bekommt sie ihre eigene Serie.

Als Showrunner sind Jon Favreau und Dave Filoni für "Star Wars: Ahsoka" verantwortlich. Die beiden waren es auch, die mit "The Mandalorian" den Grundstein für die neue Serie gelegt hatten. Hier geben wir einen Überblick darüber, was zu Start, Handlung und Besetzung der Serie schon bekannt ist. Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert.

"Star Wars: Ahsoka": Wann ist der Start auf Disney+ in Deutschland?

Disney+ hatte die Serie Ende 2020 zusammen mit weiteren Shows wie "Rangers of the New Republic" und "Obi-Wan Kenobi" angekündigt. Mit dem Release von "Star Wars: Ahsoka" ist frühestens Ende 2021 zu rechnen. Vor allem mit Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie könnte der Start auch erst 2022 erfolgen.

Was könnte die Handlung von "Star Wars: Ahsoka" sein?

Ahsoka Tano wurde erstmals in animierter Form in "Star Wars: The Clone Wars" eingeführt. Als Jugendliche sollte sie zum Jedi-Ritter ausgebildet werden. Ihr Meister war dabei niemand anderes als Anakin Skywalker, der später auf die dunkle Seite der Macht wechseln und zum berühmten Bösewicht Darth Vader werden sollte. Ahsoka selbst blieb immer auf der guten Seite - gehört trotz ihrer Ausbildung und Macht aber nicht zu den Jedi. Sie war nach einem falschen Verdacht ausgeschlossen worden und entschied sich nach ihrer Entlastung, nicht in den Orden zurückzukehren.

In der weiteren animierten Serie "Star Wars Rebels" kehrte Ahsoka zurück und kämpfte auf der Seite der Rebellen gegen das Imperium. Hauptfigur dieser Geschichte war Ezra Bridger, der am Ende der Serie zusammen mit dem Gegenspieler Großadmiral Thrawn in den Hyperraum gezogen wurde und seitdem als vermisst gilt.

Mit dem ersten Auftritt von Ahsoka Tano in einer Realverfilmung wurde diese Handlung in "The Mandalorian" wieder aufgegriffen. Ahsoka war dabei auf der Suche nach Bösewicht Thrawn - und damit wohl auch nach Ezra Bridger. Es ist wahrscheinlich, dass das in "Star Wars: Ahsoka" ein wichtiger Handlungsstrang sein wird. Schließlich soll die Serie zur selben Zeit wie "The Mandalorian" spielen - und damit nach den beiden animierten Serien.

Um die neue Serie in Bezug zu den Filmen zu setzen: Die Handlung setzt einige Jahre nach der ursprünglichen Trilogie mit Episode 4 bis 6 an. Die Helden um Luke Skywalker haben also das Imperium besiegt und eine Neue Republik hat die Macht übernommen. Damit spielt die Geschichte Jahrzehnte vor der neusten Kino-Trilogie mit Episode 7 bis 9.

Besetzung bei "Star Wars: Ahsoka": Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Zur Besetzung wurde von Disney lediglich bestätigt, dass genau wie bei "The Mandalorian" die Schauspielerin Rosario Dawson die Rolle von Ahsoka Tano übernehmen wird. Die US-Amerikanerin Jahrgang 1979 ist vor allem für Comic-Umsetzungen bekannt. So spielte sie Gail in den "Sin City"-Filmen und war als Claire Temple in mehreren Marvel-Serien auf Netflix wie "Daredevil" zu sehen.

Es ist gut möglich, dass in der Serie auch Schauspieler aus "The Mandalorian" auftauchen. Denkbar sind unter anderem Auftritte von Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze oder Pedro Pascal als Din Djarin. (sge)

Infos zu weiteren "Star Wars"-Serien:

