Stargirl auf Sky: Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"Stargirl" geht bald bei Sky an den Start. Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur neuen Serie mit der jungen Superheldin.

Von Elisa Jebelean

"Stargirl" ist ab April auf Sky zu sehen. Die Serie spielt im DC-Universe und dreht sich um die Highschool-Schülerin Courtney, die durch ihren Stiefvater an den kosmischen Stab von Starman gerät und sich langsam in ihre Rolle als Stargirl einfindet. Sie gründet die "Justice Society of America" neu, um gegen Bösewichte zu kämpfen.

Start: Wann ist "Stargirl" in Deutschland auf Sky zu sehen?

Falls Sie den Start von "Stargirl" nicht verpassen wollen, merken Sie sich diesen Termin:

Datum: 11. April 2021

11. April 2021 Sendezeit: 20.15 Uhr

Sky zeigt die Folgen ab dem 11. April auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf. Außerdem sind jeden Sonntag Doppelfolgen bei Sky One zu sehen.

Handlung: Worum geht es in "Stargirl", Staffel 2?

Mit ihrer neuen Patchwork-Familie zieht Highschool-Schülerin Courtney Whitmore aus Los Angeles in das ländliche Nebraska. Anfangs hält sie von dem Umzug nichts, doch das ändert sich schnell: im Keller ihres neuen Zuhauses findet sie den kosmischen Stab von Starman. Als sie ihren Stiefvater Pat zur Rede stellt, wird klar: Er war der Sidekick von Starman und hat deswegen seinen Stab.

Als Courtney den Stab in die Hand nimmt erweckt er zum Leben und die Schülerin probiert ihre neuen Fähigkeiten aus. Diese neue Macht wird allerdings von einem boshaften Superhelden-Team gespürt, das nun versucht Courtney umzubringen. Doch zum Glück muss sie sich dem Kampf nicht alleine stellen: in ihrer Schule findet sie Mitstreiter, die zusammen mit ihr als "Justice Society of America" das Böse bekämpfen.

Episoden: Wie viele Folgen hat "Stargirl"?

Staffel 1 von "Stargirl" wird insgesamt dreizehn Folgen haben, die jeweils etwa 45 Minuten dauern. Hier der Überblick zu den Titeln:

Folge 1: "Pilot"

Folge 2: S.T.R.I.P.E.

Folge 3: Icicle

Folge 4: Wildcat

Folge 5: Hourman and Dr. Mid-Nite

Folge 6: The Justice Society

Folge 7: Shiv Part One

One Folge 8: Shiv Part Two

Two Folge 9: Brainwave

Folge 10: Brainwave Jr.

Folge 11: Shining Knight

Folge 12: Stars & S.T.R.I.P.E. Part One

One Folge 13: Stars & S.T.R.I.P.E. Part Two

Besetzung von "Stargirl": Das sind die Schauspieler im Cast

Hier sehen Sie die Darsteller im Überblick:

Schauspieler Rolle Brec Bassinger Courtney Whitmore Yvette Monreal Yolanda Montez Anjelika Washington Beth Chapel Trae Romano Mike Dugan Amy Smart Barbara Whitmore Luke Wilson Pat Dugan Meg DeLacy Cindy Burman Neil Jackson Jordan Mahkent Cameron Gellman Rick Tyler Christopher James Baker Brainwave Jake Austin Walker Henry King Jr. Henry Thomas Chuck Hina X. Khan Anaya Bowin Eric Goins Steven Sharpe Nelson Lee Dragon King Mark Ashworth Janitor Justin Ashley Winfrey Jenny Williams Neil Hopkins Sportsmaster Joy Osmanski Paula Brooks Stella Smith Artemis Crock Jasun Jabbar Wardlaw Jr. Brian Tanner Balloid Max Frantz Isaac Bowin

Trailer zu "Stargirl"

Einen offiziellen deutschen Trailer zu "Stargirl" gibt es noch nicht. Hier der englische Trailer:

Eckdaten und Infos zu "Stargirl" - Regie, Drehbuch, Trivia

Drehbuch: Geoff Johns.

Geoff Johns ist 2018 als Präsident von DC Comics zurückgetreten, um sich Film- und Serienprojekten zu widmen.

Geff Johns widmete "Stargirl" seiner Schwester Courtney, die 1996 bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen ist.

Die Figur "Stargirl" entstand im Jahr 1999

Regie: u.a. Glen Winter, Greg Beeman.

Ausführende Produzenten: Geoff Johns, Greg Berlanti, Melissa Carter, Greg Beeman, Sarah Schechter

