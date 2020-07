vor 16 Min.

"Stateless": Start, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

Bald startet die australische Drama-Serie "Stateless" auf Netflix. Alle Infos finden Sie hier: Start-Termin, Folgen, Handlung, Cast und Trailer.

"Stateless" startet demnächst bei Netflix. Die australische Serie behandelt einen Skandal, der über die Grenzen des ozeanischen Staates hinaus die Schlagzeilen bestimmte. Die Einwanderungsbehörde des Landes unterhielt jahrelang Abschiebe- und Einwanderungsgefängnisse, in denen viele Migranten zu Unrecht und unter menschenunwürdigen Zuständen festgehalten wurden.

Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Cast sowie einen aktuellen Trailer finden Sie hier in der Übersicht.

Wann ist der Start-Termin von "Stateless"?

Start-Termin der Serie ist Mittwoch, 8. Juli 2020. In der Regel lädt Netflix am Release-Tag alle Folgen einer Staffel hoch. Zuvor lief die Serie bereits auf ABC in Australien.

"Stateless": Das sind die Folgen der Serie

Die Titel der sechs Folgen der Serie liegen bislang nur auf Englisch vor. Nach Veröffentlichung auf Netflix reichen wir die deutschen Titel nach:

"The Circumstances in Which They Come"

"Incognita"

"The Right Thing"

"Run Sofie Run"

Run" "Panis Angelicus"

"The Seventh Circle"

Handlung: Darum geht es bei "Stateless"

Jahrelang bestimmte Australien mit seinen harten Abschiebegefängnissen auch international die Schlagzeilen. Zwischen 2004 und 2005 war auch eine Deutsche in einem der Lager gefangen: Die Geschichte von Cornelia Rau, die nach ihrer rechtswidrigen Inhaftierung zehn Monate absaß, inspirierte die Macher von "Stateless".

Die Geschichte dreht sich um vier Menschen, die unabhängig voneinander in einem der "Detention Center" in der australischen Wüste inhaftiert werden. Alle vier leiden unter den menschenunwürdigen Bedingungen des Lagers, schaffen es aber dennoch, sich zu verbünden und den Zuständen zu trotzen.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "Stateless"

Zum Cast von "Stateless" gehört ein echter Weltstar: Die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett ("Der Herr der Ringe") spielt nicht nur eine Nebenrolle, sondern produzierte die Serie auch. Das ist die Besetzung:

Yvonne Strahovski als Sofie Werner

als Werner Asher Keddie als Claire Kowitz

Fayssal Bazzi als Ameer

Marta Dusseldorp als Margot

Dominic West als Gordon

als Gordon Cate Blanchett als Pat

als Pat Jai Courtney als Cam Sandford

Soraya Heidari als Mina

Rachel House als Harriet

Kate Box als Janice

Clarence Ryan als Sully

Claude Jabbour als Farid

Rose Riley als Sharee

Helana Sawires als Rosna

Darren Gilshenan als Brian Ashworth

Das ist der Trailer zu "Stateless"

Hier können Sie sich den englischen Trailer zur neuen Serie "Stateless" ansehen:

