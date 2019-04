Stones-Sänger Mick Jagger muss sich Herz-OP unterziehen

Mick Jagger ist krank und muss sich einer Herzoperation unterziehen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Rolling Stones Konzerte wegen Krankheit absagen müssen.

Mick Jagger, Frontmann der Rolling Stones, fällt wohl für längere Zeit aus. Die Rockband teilte am Samstag auf Twitter mit, dass die geplante Tour in Nordamerika der Rolling Stones verschoben werden müsse. Genauere Gründe für Jaggers Ausfall nannte die Band da aber nicht. Ärzte hätten dem Sänger geraten, derzeit nicht auf Tour zu gehen, da er medizinische Behandlung benötige, teilte die englische Rockband lediglich mit. Woran der 75-Jährige leidet, führte die Gruppe nicht aus. Die Ärzte erwarteten aber eine "vollständige Genesung".

Nun berichtete unter anderem das Magazin Rolling Stone, dass Mick Jagger eine neue Herzklappe benötige und sich deshalb einer Operation unterziehen müsse. Die OP solle bereits Ende der Woche durchgeführt werden, wie mehrere US-Medien berichten.

Jagger bat seine Fans auf Twitter und Facebook um Entschuldigung. "Ich hasse es, Euch zu enttäuschen", schrieb er am Samstag. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Tournee verschieben muss, aber ich werde sehr hart dafür arbeiten, so schnell wie möglich auf die Bühne zurückzukehren."

Sein Band-Kollege Keith Richards sprach am Sonntag auf Twitter von einer "großen Enttäuschung für alle". Aber man müsse sich um "die Sache" kümmern und werde bald wieder auftreten. "Mick, wir sind immer für dich da", ergänzte der Gitarrist. Viele Fans zeigten sich in den sozialen Medien wegen Jaggers Gesundheitszustand besorgt.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.