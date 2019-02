18:01 Uhr

Suche nach "bestem Toilettenpapier" - Google zeigt pakistanische Flagge Panorama

Suchen Googlenutzer nach dem weltbesten Toilettenpapier, zeigt die Suchmaschine die pakistanische Flagge. Dahinter soll eine Reaktion auf einen Anschlag stecken.

"Best toilet paper in the world": Bei dieser Suchanfrage zeigt Google einen weißen Halbmond und Stern auf grünem Grund - die pakistanische Flagge.

Wie die britische Rundfunkanstalt BBC berichtet, wird vermutet, dass es sich dabei um eine Reaktion von Protestierenden auf eine Attacke in der indisch-kontrollierten Region Kaschmir im Himalaya vor einigen Tagen handelt. Bei dem Anschlag mit einer Autobombe starben demnach 40 indische paramilitärische Polizisten. Die pakistanische Islamistenorganisation Jaish-e-Mohammad bekannte sich zu dem Anschlag.

Google zeigt bei der Suche nach dem weltbesten Toilettenpapier aktuell die pakistanische Flagge. Dahinter soll eine Reaktion auf einen Anschlag stecken. Bild: AZ-Screenshot: Google

Die Verbindung wurde zum Trend in sozialen Netzwerken

Die Verbindung zwischen der Flagge und Toilettenpapier sei kurz nach der Attacke am 14. Februar in Internetblogs aufgetaucht, berichtet die BBC. Am Wochenende sei es zu einem häufig geteilten Thema in sozialen Netzwerken geworden.

Google hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, wie es dazu kommen konnte, dass die Flagge statt des Klopapiers angezeigt wird. Es ist aber nicht der erste Fall, in dem Google sonderbare Ergebnisse anzeigt. Der US-Präsident Donald Trump etwa sei schon bei der Suche nach bestimmten Beleidigungen als Ergebnis angezeigt worden. (AZ)

