"Survivor" 2019, am 18.11.19 mit Folge 10: Überraschende Allianz gegen Marcel

"Survivor" 2019: Gestern am 18.11.2019 lief Folge 10 auf Vox. Die Kandidaten unternahmen einen Bootsausflug. Wer musste das Spiel nach dem Gruppenrat verlassen?

Am Montag in Folge 10 von "Survivor" ging es wieder hart zu: Im Gruppenrat standen die Kandidaten auch diesmal wieder vor der Entscheidung, wer die Insel verlassen muss und damit der Chance auf 500.000 Euro Preisgeld beraubt wird. Wer wurde von den übrigen "Survivor"-Kandidaten rausgewählt?

Nachbericht zu "Survivor" 2019 am 18.11.19: Überraschungen in Folge 10

Vor dem Gruppenrat waren noch acht Kandidaten mit dabei im Kampf um 500.000 Euro. In den vergangenen Sendungen gab es immer wieder Streitigkeiten. Vor allem Holger stand im Mittelpunkt.

Auch in Folge 10 machte alles den Anschein, als müsste er seine Koffer packen und die Insel endgültig verlassen. Doch dann kam es anders: In Folge 10 wurden Taktiken verworfen und alte Allianzen in Frage gestellt. Ein Bootsausflug brachte den Teilnehmern neue Eindrücke - und neue Allianzen.

"Survivor" 2019 am 18.11.19: Wer musste in Folge 10 gehen?

Auch in Folge 10 von "Survivor" 2019 musste wieder ein Spieler von "Survivor" die Sendung nach dem Gruppenrat verlassen. Völlig überraschend traf es diesemal Marcel. Dieser wurde von der Entscheidung ganz offensichtlich eiskalt erwischt und konnte es kaum fassen. Für ihn war die Entscheidung seiner ehemals Verbündeten ein "krasser Schlag in den Nacken".

Stefan, Dania und Lara hatten hinter dem Rücken von Marcel eine Allianz gebildet und sich gegen ihn verschworen. Davon hatte der aber nichts mitbekommen. Noch vor dem Gruppenrat lag er mit Stefan am Strand und sprach mit ihm darüber, wie schlimm so ein "Blindside" für ihn sei.

Im Gruppenrat kam es dann zum großen Knall. Nachdem alle Zettel vorgelesen waren, war klar, dass Marcel mit drei Stimmen raus ist. Der Plan von Dania, Lara und Stefan ging auf.

Die nächste Folge "Survivor" sehen Zuschauer am, 25.11.2019,um 23.15 Uhr auf Vox. (AZ)

