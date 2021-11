Staffel 2 von "Temple": Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung

Sky zeigt derzeit Staffel 2 der Medical-Thriller-Serie "Temple". Alle Infos rund um Start-Termin, Handlung, Folgen und Besetzung sowie den Trailer zur neuen Staffel gibt es hier.

Die Medical-Thriller-Serie "Temple" ist mit einer neuen Staffel zu Sky zurückgekehrt. Im Zentrum der Serie steht der Chirurg Daniel Milton, welcher im Untergrund der Londoner U-Bahn eine illegale Klinik betreibt. In der Klinik erhalten seine Patienten für den entsprechenden Preis jede erdenkliche OP. Das verdiente Geld nutzt der Arzt, um an einem Heilmittel für seine im Koma liegende Frau zu forschen.

Die Serie basiert auf dem norwegischen Vorbild "Valkyrien" und wird von Liza Marshall, der Ehefrau des Hauptdarstellers Mark Strong, produziert.

Hier erhalten Sie alle Infos zum Start-Termin von Staffel 2, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellern im Cast. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels den offiziellen Trailer zur neuen Staffel von "Temple".

Start-Termin: Ab wann ist Staffel 2 von "Temple" bei Sky zu sehen?

Staffel 2 von "Temple" ist seit dem 11. November 2021 bei Sky Ticket in Deutschland zu sehe. Seit diesem Zeitpunkt steht die Serie auch bei Sky Q zum Abruf bereit. Außerdem strahlt Sky Atlantic seit dem 11. November immer donnerstags ab 22.05 Uhr zwei Folgen der neuen Staffel aus.

Handlung: Worum geht es in Staffel 2 von "Temple"?

Staffel 2 der Serie spielt einen Monat nach dem Ende der ersten Staffel. Die illegalen Machenschaften von Daniel Milton und seinen Verbündeten drohen aufzufliegen und der Arzt setzt alles daran, dies zu verhindern.

Mittlerweile ist die Frau von Milton aus dem Koma erwacht und fordert von ihrem Mann Antworten für seine Taten. Auch Miltons Tochter Eve möchte Klarheit darüber, weshalb ihre Eltern sie belogen haben. Derweil verliebt sich Daniels bisheriger Komplize Hals über Kopf in eine charismatische Aktivistin und hat nur noch Augen für diese. Und Ärztin Anna lockt in ihrer Verzweiflung Patienten für illegale Medikamententests in die Untergrund-Klinik, sodass die Lage nur noch schlimmer zu werden droht. In dem ganzen Chaos versucht Daniel die Kontrolle zu wahren und nicht aufzufliegen.

Episoden: Die Folgen von "Temple", Staffel 2 auf Sky

Die zweite Staffel von "Temple" wird insgesamt acht neue Episoden umfassen. Die Folgen haben keine Titel, sondern werden einfach durchnummeriert - wie bei Staffel 1.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Temple", Staffel 2?

Auch in Staffel 2 der Sky-Serie verkörpert Mark Strong wieder die Hauptrolle des eigenwilligen Arztes Daniel Milton. Hier finden Sie einen Überblick über alle Schauspieler im Haupt-Cast der zweiten Staffel von "Temple":

Rolle Schauspieler Daniel Milton Mark Strong Beth Milton Catherine McCormack Eve Milton Lily Newmark Lee Simmons Daniel Mays Anna Willems Carice van Houten Jamie Harris Tobi King Bakare Gubby Rhys Ifans Dermot Michael Smiley Rob Moloney Ryan McKen Keith Sullivan Craig Parkinson

Trailer: Erste Einblicke in Staffel 2 von "Temple"

Damit Sie sich einen Eindruck von der neuen Staffel der Sky-Serie "Temple" verschaffen können, haben wir hier den offiziellen Trailer von Staffel 2 der Medical-Thriller Serie für Sie.

