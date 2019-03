"Temptation Island" 2019: Die Paare

15:00 Uhr

Zu den Teilnehmern bei "Temptation Island" 2019 gehören auch vier mutige Paare. Gestern Abend ging es weiter mit Folge 3, wo sich die vergebenen Kandidaten weiter mit lauter Singles umgeben.

Bei "Temptation Island" 2019 machen vier Paare Urlaub auf einer Insel - allerdings getrennt nach Geschlechtern in zwei unterschiedlichen Villen. Dort werden die Frauen von elf Single-Männern umgarnt und die Männer müssen der Versuchung durch elf Single-Frauen widerstehen. Es dreht sich also alles darum, Treue zu beweisen - und mit der eigenen Eifersucht umgehen zu können. Am 17.03.2019 in Folge 3 zeigte sich bereits, dass dies gar nicht so einfach zu sein scheint.

Wer sind die vier Paare, die bei "Temptation Island" sich selbst und den Partner auf die Probe stellen? Hier geben wir eine Übersicht über die vier vergebenen Kandidaten und Kandidatinnen.

Ziania (32) und Fabian (27) aus Düsseldorf

Ziania ist Bürokauffrau und beschreibt sich selbst als temperamentvoll und eifersüchtig. Seit fünf Monaten ist sie mit dem Model und Tennistrainer Fabian zusammen - die beiden kennen sich aber schon länger.

Das Paar hat große Pläne: Sie wollen in Zianias Heimat Mexiko auswandern und planen sowohl eine Hochzeit als auch ein Kind. Auf Temptation Island wollen sie testen, ob sie sich genug vertrauen, um diesen großen Schritt zu wagen.

Ziania und Fabian Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Christina (27) aus Dortmund und Salvatore (25) aus Essen

Christina träumt davon, Salvatore zu heiraten und Kinder zu bekommen - doch obwohl sie seit acht Monaten ein Paar sind, besteht der 25-Jährige auf Freiheit. Er schaut anderen Frauen hinterher und hat Christina sogar auf Instagram blockiert, damit sie nicht sieht, welchen Frauen er folgt und wessen Bilder ihm gefallen. Jetzt will die Einzelhandels-Verkäuferin auf Temptation Island endgültig die Treue ihres Partners testen.

Christina und Salvatore Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Lena (22) aus Duisburg und Robin (23) aus Oberhausen

Lena und Robin kennen sich schon aus der Schulzeit, sind seit fünf Jahren ein Paar und waren nie länger als ein paar Tage getrennt. Auf Temptation Island wird sich das ändern. Sie wollen herausfinden, wie sie die vorübergehende Trennung verkraften und ob sie den Verführungen widerstehen können. Wenn ihre Beziehung die Sendung überlebt, wollen sie zusammen in eine Eigentumswohnung ziehen.

Lena und Robin Bild: TVNOW / Sergio del Amo

Lisa (24) aus Halle Saale und Janis (22) aus Dresden

Die beiden kennen sich schon seit sieben Jahren, sind aber erst seit einem Jahr ein Paar. Lisa hatte 2017 bei "Der Bachelor" im TV ihre große Liebe gesucht - kam aber doch mit Janis zusammen. Die beiden führen eine Fernbeziehung und kennen keinen gemeinsamen Alltag. Sie können sich vorstellen, in eine gemeinsame Stadt und Wohnung zu ziehen - vorausgesetzt sie verlassen Temptation Island noch als Paar.

Janis und Lisa Bild: TVNOW / Sergio del Amo

