11:46 Uhr

"Temptation Island" 2019, Folge 4: Ex-Affäre überrascht Ziania

Kandidat Alex kehrt in Folge 4 zurück. Er und Ziania hatten mal eine "Freundschaft plus".

In Folge 4 des RTL-Treutests am Sonntag, 24.03.2019, kochen die Gefühle wieder hoch und die Paare müssen sich der Versuchung stellen. Das erwartet die Zuschauer heute.

In der Reality-Show "Temptation Island" stellen vier Paare vor einer traumhaften Kulisse ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

In der heutigen Folge ziehen zwei Single-Männer in die Frauen-Villa und überraschen Ziania und Lena bei der Massage. Damit umwerben nun zwölf Verführer die vier vergebenen Mädels. Vergangene Woche waren zwei neue Single-Kandidatinnen dazugekommen und hatten bei den Frauen für Unruhe gesorgt.

"Temptation Island" 2019, Folge 4: Schlechte Stimmung bei Fabian und Salvatore

Fabian und Salvatore haben das Lagerfeuer noch in den Knochen: Fabian, weil er am Vorabend kein Video seiner Freundin Ziania zu sehen bekam, und Salvatore, weil sich seine Freundin Christina auffällig gut mit James versteht.

Christina macht sich währenddessen Sorgen wegen ihrer Konkurrentin Anastasiya. Salvatore hatte bereits bei der Präsentation der Single-Ladies ein Auge auf die Ukrainerin geworfen. Seit Anastasiya in die Männer-Villa eingezogen ist, läuft bei Christina das Kopfkino: Was wird wohl passieren, wenn Salvatore mit der Schönheit ein Date hat?

"Temptation Island" 2019, Folge 4: Ziania erlebt Überraschung

In der Frauen-Villa gesellt sich der in Sendung 1 von den vergebenen Männern geblockte Single Alex Fejst wieder dazu. Er bringt den neuen Single-Mann Christian Erhardt mit und überrascht vor allem eine Person: Ziania! Denn Alex und sie beiden pflegten vor acht Monaten mal eine "Freundschaft plus".

Wie das unerwartete Wiedersehen verläuft, sehen Sie heute Abend um 0 Uhr auf RTL. (AZ)

