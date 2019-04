06:25 Uhr

"Temptation Island" 2019, Folge 5: Es wurde emotional

"Temptation Island" ging gestern Abend in nächste Runde. In Folge 5 des RTL-Treuetests hatten einige Kandidaten Angst vor dem, was sie am Lagerfeuer erwartete.

In der Reality-Show "Temptation Island" stellen vier Paare vor einer traumhaften Kulisse ihre Treue auf die Probe. Jeweils elf Single-Frauen sowie elf Single-Männer sollen ihre Verführungskünste einsetzen und die Pärchen in Versuchung führen.

"Temptation Island" 2019, Folge 5: Tränen der Erleichterung

Kandidatin Lena (22) wurde vor dem Lagerfeuer nicht von Eifersucht, sondern von ganz anderen Gefühlen geplagt. Sie vermisste ihren Freund Robin (23) sehr: „Das staut sich halt alles an. Ich hab viele Fragen im Kopf und wirke vielleicht auch dadurch ein bisschen durcheinander. Es ist halt ein Gefühlschaos.“

Doch auch Robin zeigte sich sehr emotional, machte Lena in Folge 5 von "Temptation Island" unter Tränen eine Liebeserkärung und kann ein Wiedersehen kaum abwarten: "Ich hoffe halt, dass die Zeit schnell vorbei geht".

Sorgen muss er sich jedoch scheinbar keine um Lena machen. Diese war von seinen lieben Worten hin und weg und weinte vor Erleichterung: „Ich weiß gar nicht, warum ich mir immer so viele Gedanken mache, ich habe den besten Mann“, schwärmte sie von ihrem Robin.

"Temptation Island" 2019, Folge 5: Fabian sieht Alex nicht als Konkurrenten

Fabian hingegen wusste zunächst nicht, warum er beim letzten Lagerfeuer kein Video von seiner Freundin Ziania sehen durfte. Als er von Moderatorin Angela Finger-Erben erfuhr, dass Zianas Ex-Affäre Alex in die Frauen-Villa eingezogen ist, gab er sich jedoch ganz cool. "Ich weiß nicht, wann sie das wusste. Ob sie mir das verheimlicht hat… Ja, die Situation ist so".

Auch nachdem Fabian ein Video vom Aufeinandertreffen der beiden zu sehen bekam, gab er sich selbstbewusst: "Er ist keine Gefahr für mich", war sich Fabian sicher.

Die nächste Folge von "Temptation Island" sehen Zuschauer am Sonntag, den 06. März um 22.40 Uhr auf RTL. (AZ)

Themen Folgen