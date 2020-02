"The Biggest Loser" 2020 gestern am 9.2.20, Folge 6: Post von der Familie

vor 37 Min.

Gestern Nachmittag am 9.2. lief Folge 6 von " The Biggest Loser" 2020. Vor den Kandidaten lagen auch diesmal wieder anstrengende Challenges und sportliche Herausforderungen. Außerdem mussten die Teilnehmer wieder zittern: Das wöchentliche Wiegen stand an. Wer hatte diesmal am meisten abgenommen? Wer musste das Camp verlassen? Hier der Nachbericht zu Folge 6:

"The Biggest Loser" gestern am 9.2.2020 - Kandidaten bekommen Post aus der Heimat

Kurz vor Halbzeit der Campphase stellten sich nach und nach erste Erschöpfungszustände bei den verbliebenen 14 Kandidaten ein. Um sie zum Durchhalten zu motivieren, hatten sich die Trainer eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Geschenke von zu Hause. Die kleinen Präsente und Nachrichten von ihren Liebsten sorgten dafür, dass bei den Kandidaten alle Dämme brachen.

Coach Petra Arvela musste Kandidat Daniel überreden, den Brief aus der Heimat zu öffnen: "Die Kandidaten müssen lernen, Emotionen zuzulassen. Jahrelang haben sie sie nämlich verdrängt." Die "Du bist stark"-Botschaften waren für alle wichtig, Kandidat Sascha hatte nämlich beinahe aufgeben wollen. Er blieb: "Ich will meine Tochter stolz machen!"

Nachbericht zu "The Biggest Loser", Folge 6: Auf Kandidaten wartet Wettkampf am Steinstrand

Auch diesmal mussten die Kandidaten in den Wettkämpfen beweisen, was in ihnen steckt. Denn die Challenge am Steinstrand von Lionas auf Naxos diese Woche hatte es in sich: Die Teams mussten schwere Steine aus dem Meer auf eine überdimensionale Waage hieven. Team Rot gewann deutlich. Deshalb gab es Frust in Team Blau. Coach Ramin meckerte lautstark: "Was war das denn jetzt für ein Scheiß?"

Wegen der Niederlage in der Challenge schnitt das Team Blau auch auf der Waage schlechter ab: Camp-Opa Werner (Startgewicht 141,5 kg) musste die Heimreise antreten. Er hatte nur 2,4 kg abgenommen. Das war das - prozentual gesehen – schlechteste Ergebnis innerhalb von Team Blau, das auch das Gesamtwiegen verloren hatte.

Der 56-Jährige hatte bei seinem Abschied von "The Biggest Loser" Tränen in den Augen und erklärte: "Das war etwas Einmaliges in meinem Leben. Sowas vergisst man einfach nicht." Wie es für die üblichen 13 Kandiaten weitergeht, sehen Sie nächsten Sonntag ab 17.30 Uhr auf Sat.1. (AZ)

