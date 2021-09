Kandidaten bei "The Biggest Loser - Family Power Couples": Wer ist raus?

Bei "The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021 versuchen Kandidaten-Duos, ihr Traumgewicht zu erreichen. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer vor. Wer ist raus?

" The Biggest Loser - Family Power Couples" - das neue Spin-Off von "The Biggest Loser" - läuft aktuell immer montags bei Sat.1. Die Neuheit: Die Kandidaten treten in Teams aus jeweils einem Elternteil und einem Kind an. Am Anfang wagten sich acht Kandidaten-Duos, also 16 Teilnehmer, an die Herausforderung, möglichst schnell ihr Gewicht zu verlieren. Das Team, das am Ende am wenigsten Pfunde auf die Waage bringt, gewinnt 50.000 Euro.

Hier sehen Sie alle Kandidaten im Überblick. Jede Woche müssen außerdem Teilnehmer gehen. Wer ist raus?

Kandidaten bei "The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021: Wer ist raus?

Melina und Steffi Foto: SAT.1/Willi Weber

Melina (18) und Steffi (47) aus Seevetal

Startgewicht: 105,8 und 111,9 Kilo

Steffi hat insgesamt vier Kinder - eines davon ist Melina. Die beiden haben laut Sat.1 schon mehrere Diäten ausprobiert und wollen nun bei "The BiggestLoser –Family Power Couples" ihr Ziel endlich erreichen. Steffis Traumgewicht liebt bei 80 Kilo, Melinas Ziel sind 70 Kilo.

"Das Schöne an ‚The BiggestLoser –Family Power Couples‘ ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und man dabei auch noch zusammenwachsen kann", sagte Steff gegenüber Sat.1.

Dirk und Wobke Foto: SAT.1/Willi Weber

Dirk (47) und Wobke (18) aus Rhauderfehn

Startgewicht: 125,4 und 146,8 Kilo

Der 47-jährige Dirk ist Raumausstattermeister und bringt zusammen mit seiner Tochter Wobke 272,2 Kilo auf die Waage. Die beiden wollen nach ihrer Teilnahme an "The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021 wieder gemeinsam einen Motorrad-Urlaub machen, doch Wobkes Ziel ist es vor allem, ein gesünderes Leben zu führen.

"Alleine wäre das bestimmt nichts geworden. Zu zweit können wir uns gegenseitig anspornen", sagte Dirk in einem Interview mit Sat.1.

Birgit und Fabienne Foto: SAT.1/Willi Weber

Birgit (44) und Fabienne (16) aus Straubenhardt

Startgewicht: 115 und 95,3 Kilo

Die beiden wiegen gemeinsam 210,3 Kilo und wollen bei "The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021 alles geben. Die Teilnahme war Tochter Fabiennes Idee, doch Mutter Birgit ist trotzdem sehr motiviert und hat ein ganz bestimmtes Ziel: "Ich bin nebenbei Sängerin in einer Schlagerband. Ich würde gerne wieder fünf Stunden in einem Kleid und hohen Schuhen auf der Bühne stehen können, ohne dabei Schmerzen zu haben."

Angelika und Marcel Foto: SAT.1/Willi Weber

Angelika (48) und Marcel (19) aus Rodgau

Startgewicht: 98,8 und 153,7 Kilo

Diese Kandidaten nahmen in Folge 1 von "The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021 am wenigsten ab und waren direkt raus. Die 48-jährige Angelika ist Fußpflegerin und wollte durch ihre Teilnahme an der Sendung eigentlich entspanntere Shopping-Trips haben und nicht mehr lange nach der passenden Kleidergröße suchen müssen. Sohn Marcel wünscht sich in Freizeitparks und Schwimmbäder zu gehen. Zumindest in der Sendung haben die beiden ihre Abnehm-Ziele noch nicht erreicht.

"The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021: Kandidaten und Kandidatinnen - Wer ist weiter dabei?

Shaliek und Andie Foto: SAT.1

Andie (20) und Shaliek (47) aus Eislingen

Startgewicht: 123,2 und 97,6 Kilo

Shaliek träumt davon der U.S. Army beizutreten. Mutter Andie ist Schulbusfahrerin und möchte gemeinsam mit ihrem Sohn für eine gesündere Lebensweise kämpfen. Laut Sat.1 möchte sie mit dem Joggen anfangen, sobald sie abgenommen hat.

"Ohne professionelle Hilfe schaffe ich es alleine nicht abzunehmen. Bei ‚The BiggestLoser – Family Power Couples‘ habe ich jetzt jemanden an meiner Seite, mit dem ich das Ganze zusammen durchstehen kann", sagte Shaliek in einem Interview mit Sat1.

Andrea und Jan Foto: SAT.1/Willi Weber

Andrea (41) und Jan (16) aus Wolfenbüttel

Startgewicht: 127 und 119,2 Kilo

Mutter Andrea ist Betriebswirtin und möchte bei "The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021 mehr als 40 Kilo abnehmen. Auch Jan hat sein Ziel hoch gesteckt: sein Wunschgewicht liegt bei 80 Kilo.

"Meine Mama hat Teamgeist und ich habe sie lieb. Ich denke, dass wir ein gutes Team sind", sagte Jan gegenüber Sat.1.

Natalja und Jessica Foto: SAT.1/Willi Weber

Natalja (47) und Jessica (26) aus Kastel

Startgewicht: 106 und 128,9 Kilo

Natalja und Jessica haben sich bereits mehrmals bei "The Biggest Loser" beworben, nun dürfen sie sich sogar zusammen der Herausforderung stellen.

"Meine Mama ist meine Bezugsperson. Wir wollen in ein neues und gesundes Leben starten und auch zu Hause gemeinsam so weitermachen", sagte Jessica.

Lucas und Manni Foto: SAT.1/Willi Weber

Lucas (19) und Manni (55) aus Köln

Startgewicht: 128,7 und 129,3 Kilo

Lucas und Manni sind das einzige reine Männer-Duo bei "The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021. Sie wollen gemeinsam abnehmen, um entspannt reisen zu können.

"Meine Motivation bei ‚The Biggest Loser – Family Power Couples‘ teilzunehmen, ist vor allem mein Sohn, aber auch ich habe einige Kilos auf den Rippen. Wir sind ein eingeschweißtes Duo, also passt ‚The Biggest Loser –Family Power Couples‘ perfekt zu uns", sagte der 19-jährige Lucas in einem Interview mit Sat.1. (EJ)