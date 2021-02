vor 17 Min.

The Book of Boba Fett: Start auf Disney+, Handlung, Besetzung - Was ist bekannt?

Bild: 2020 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Temuera Morrison übernimmt in "The Book of Boba Fett" die Hauptrolle. Er hatte Boba Fett schon in "The Mandalorian" gespielt.

Mit "The Book of Boba Fett" erscheint 2021 eine weitere "Star Wars"-Serie auf Disney+. Das ist rund um Start, Handlung und Schauspieler schon bekannt.

"The Book of Boba Fett" wurde in einer anderen " Star Wars"-Serie auf Disney+ angekündigt: Am Ende der zweiten Staffel von "The Mandalorian" sorgte es erst einmal für Verwirrung, als der Titel eingeblendet wurde. Fans rätselten, ob sich Staffel 3 um Boba Fett drehen wird oder ob er sein eigenes Spin-off bekommt. Einige Tage später stellte Disney dann klar, dass es sich um eine neue Serie handelt.

Wir fassen zusammen, was zu Start, Besetzung und Handlung schon bekannt ist. Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert.

"The Book of Boba Fett": Wann ist der Start auf Disney+?

Der ungefähre Start-Termin für "The Book of Boba Fett" war schon mit der Ankündigung klar: Laut Disney wird die neue Serie im Dezember 2021 beim Streaming-Dienst Disney+ starten.

In dem Monat wird übrigens auch Staffel 3 von "The Mandalorian" erscheinen. Wie Disney bestätigt hat, wird diese Serie zu " Weihnachten 2021" fortgesetzt.

Was könnte die Handlung von "The Book of Boba Fett" sein?

Die Figur Boba Fett hat eine lange Geschichte in der "Star Wars"-Reihe. Zum ersten Mal tauchte sie 1978 im "The Star Wars Holiday Special" auf, das nicht zum Kanon gehört. Daraufhin war sie aber auch in der Hauptreihe in "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) zu sehen. Dort arbeitete Boba Fett als Kopfgeldjäger für das Imperium und für den Verbrecher Jabba - und war damit ein Gegenspieler der Helden um Luke Skywalker, Leia Organa und Han Solo.

In dem letzten Film der Original-Trilogie sah es nach dem Ende von Boba Fett aus, als er im Kampf auf dem Planeten Tatooine von einer riesigen Kreatur verschlungen wurde - einem Sarlacc. Doch er überlebte diesen Vorfall und tauchte in weiteren "Star Wars"-Geschichten auf. Sein ganz großes Comeback gab er in "The Mandalorian". Schon in der ersten Staffel gab es Hinweise auf ihn, in der zweiten übernahm er dann eine wichtige Rolle.

Boba Fett half in "The Mandalorian" den Protagonisten und wurde dabei von der Scharfschützin Fennec Shand unterstützt, der er das Leben gerettet hatte. Am Ende der zweiten Staffel kehrte er nach Tatooine zurück und eroberte den Thron, auf dem früher einmal Jabba gesessen hatte. Mit dieser Szene wurde "The Book of Boba Fett" angekündigt.

Die neue Serie kann also darauf aufbauen, dass Boba Fett nun eine einflussreiche Position in der Verbrecherwelt hat. Dabei scheint er nicht mehr als Kopfgeldjäger für andere zu arbeiten, sondern seine eigenen Pläne zu verfolgen.

Besetzung von "The Book of Boba Fett": Schauspieler im Cast

Bei der Besetzung stehen erst zwei Darsteller hundertprozentig fest, die ihre Rollen aus "The Mandalorian" fortführen. Schauspieler Temuera Morrison aus Neuseeland wird wieder die Hauptfigur Boba Fett spielen. Die US-Amerikanerin Ming-Na Wen kehrt als Fennec Shand zurück.

Ob andere Figuren aus "The Mandalorian" oder "Star Wars"-Filmen in einigen Folgen auftauschen, ist noch nicht bekannt. Das ist aber durchaus möglich, da die Producer Jon Favreau und Dave Filoni nach dem Erfolg von "The Mandalorian" an mehreren Serien arbeiten, die zur selben Zeit spielen und Verbindungen haben werden. So wurden auch schon "Star Wars - Ahsoka" und "Star Wars - Rangers of the New Republic" angekündigt.

