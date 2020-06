09:11 Uhr

"The Boss Baby": TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer

Bild: © 2017 DreamWorks Animation, L.L.C. All rights reserved.

"The Boss Baby": Der Animationsfilm des US-Studios Dreamworks läuft bald auf Sat.1. Alle Infos zu TV-Termin, Handlung und Cast sowie einen deutschen Trailer bekommen Sie bei uns.

"The Boss Baby" läuft demnächst bei Sat.1. In dem Animationsfilm des US-Studios Dreamworks infiltriert ein Baby im Anzug eine Familie, um mehr über die elterliche Liebe für Säuglinge herauszufinden. Doch das Kind der Familie kommt dem Undercover-Baby auf die Schliche - und wird in einen Kampf zwischen zwei rivalisierenden Firmen hineingezogen. Alle Infos zu TV-Termin, Handlung und Cast sowie einen deutschen Trailer bekommen Sie bei uns.

"The Boss Baby": Das ist der TV-Termin des Animationsfilms

"The Boss Baby" läuft am Samstag, 6.6.2020, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Der Animationsfilm dauert circa 84 Minuten.

Handlung: Das passiert bei "The Boss Baby"

Der kleine Tim lebt mit seinen Eltern ein glückliches Einzelkind-Leben. Doch eines Tages folgt der Schock für den Jungen: Seine Eltern kommen mit einem Baby nach Hause. Doch das Baby ist kein normales Kind: Es spricht, trägt Anzug - und verhält sich auch ansonsten nicht wie ein Säugling. Tim arbeitet zunächst gegen seinen kleinen Bruder - doch dann findet er heraus, wieso sich das "Boss Baby" in seine Familie geschleust hat: Der Wonneproppen im Frack soll herausfinden, wieso Erwachsene Welpen mehr Liebe zukommen lassen als Babys. Hinter der Frage steckt mehr als nur Wissenschaft: Es geht um einen alten Kampf zwischen rivalisierenden Kleinkinderfirmen.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "The Boss Baby"

Die US-Besetzung der Synchronstimmen von "The Boss Baby" ist hochkarätig: Neben Alec Baldwin und Steve Buscemi spricht auch Talker Jimmy Kimmel eine der Rollen. Das ist der Cast von "The Boss Baby":

Boss Baby: Alec Baldwin / Klaus-Dieter Klebsch

/ Francis E. Francis , CEO von Puppy Co.: Steve Buscemi / Tobias Lelle

, CEO von Puppy Co.: / Ted Templeton (Vater): Jimmy Kimmel / Karlo Hackenberger

(Vater): / Janice Templeton (Mutter): Lisa Kudrow / Ulrike Stürzbecher

(Mutter): / Erwachsener Tim/Erzähler: Tobey Maguire /Marius Clarén

/Marius Clarén Timothy Leslie „Tim“ Templeton: Miles Christopher Bakshi /Cosmo Clarén

Das ist der Trailer zu "The Boss Baby"

Das ist der deutsche Trailer zum Animationsabenteuer "The Boss Baby":

