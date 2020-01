"The Deuce", Staffel 3: Start heute, Folgen, Besetzung, Trailer, Kritiken

vor 18 Min.

Ab heute ist es soweit: "The Deuce" kehrt mit der dritten und finalen Staffel zurück. Wo die Serie zu sehen ist, wer mitspielt und um was es geht, erfahren Sie hier in der Übersicht - mit den Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer und Kritiken.

Das ist die Handlung von "The Deuce" Staffel 3

New York, 1984: Vincent (James Franco) hat Probleme in seiner offenen Beziehung mit Abby (Margarita Levieva) - und sucht wieder Kontakt zu seiner Ex-Frau Andrea (Zoe Kazan). Candy und Harvey (Maggie Gyllenhaal, David Krumholtz) müssen sich fit machen für das Porno-Geschäft der Zukunft, das durch das neue Medium Video revolutioniert wird.

Dabei haben sie jedoch stark unterschiedliche Vorstellungen, während Frankie und Irene begeistert ihre neue Videokamera testen. Lori (Emily Meade) muss sich nach ihrem Entzug wieder an den Arbeitsalltag gewöhnen. Währenddessen überschattet eine mysteriöse neue Krankheit das Leben auf der "Deuce": Aids.

"The Deuce", Staffel 3: Wann ist der Start?

Am heutigen Montag, 20.1.2020, wird die erste Folge der neuen Staffel auf Sky um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Ab Sonntag, 26.1.2020 wird die Serie dann immer sonntags und montags in Doppelfolgen Sky Atlantic HD gezeigt.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "The Deuce"

Das sind die Darsteller in der HBO-Serie "The Deuce":

James Franco : Frankie Martino , Vincent Martino

, Martino Emily Meade : Meade Lori

Meade Maggie Gyllenhaal : Eileen Merrell

Zoe Kazan : Andrea Martino

Martino Margarita Levieva : Abigail Parker

Olivia Luccardi: Melissa

Melissa Amber Skye Noyes: Ellen

Allgemeine Infos zu "The Deuce": Trailer, Kritiken, Folgen

Die dritte und finale Staffel von "The Deuce" hat acht Folgen. Noch gibt es keine deutschsprachigen Kritiken oder Reviews zur dritten Staffel, da diese noch nicht erschienen ist. (AZ)

