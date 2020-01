vor 52 Min.

"The Heart Guy", Staffel 4: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer, Kritiken

Sky bringt demnächst die Staffel 4 der beliebten Arzt-Serie "The Heart Guy". Wir informieren über Start-Termin, Folgen, Handlung und Schauspieler. Auch einen Trailer und Kritiken bieten wir.

Der charmanteste Doc von Down Under lädt wieder zur Sprechstunde: In Staffel 4 muss sich Rodger Corser als Provinzarzt Hugh Knight um seine Tochter und eine aufmüpfige neue Ärztin kümmern.

"The Heart Guy", Staffel 4: Wann ist der Start der Serie bei Sky?

Sky startet die Staffel 4 der Serie am Dienstag, 14. Januar 2020.

Welche Folgen gibt es bei "The Heart Guy", Staffel 4?

Die neue Liebschaft

Die Lesung

Zurückversetzt

Erpressungsversuch

Schwein gehabt

Kopf in der Schlinge

Der Wahlkampf

Die Hochzeit

Bombenalarm

Friedensangebot

Die Belastungsprobe

Voll erwischt

Sterbehilfe

Mutter ist die beste

Speed-Dating

Adieu, Arcadia

Liebesgeflüster

Vertrag kommt von vertragen

Vaterfreuden

Die neue Bürgermeisterin

Die Geburtstagsüberraschung

Der neue Job

Der große Abschied

Handlung von "The Heart Guy", Staffel 4: Worum geht es in der Serie bei Sky?

Hugh Knight ist ein angesehener Herzchirurg aus Sydney, an den hohe Erwartungen gerichtet werden. Da der von sich selbst überzeugte Hugh jedoch der Meinung ist, für ihn würden andere Regeln gelten und schließlich in einer Hotelsuite mit einem bewusstlosen Model aufgefunden wird, muss er seine Stelle als Herzchirurg in Sydney aufgeben und zurück in seine beschauliche Heimatstadt, das ländliche Wyhope, ziehen.

Er erwartet ein verschlafenes Nest, das er vor langer Zeit verlassen hat. Doch er wird eines Besseren belehrt: Durch die Bekanntschaft mit der wilden Partygirl-Krankenschwester Aoife, die neugierige Chefin Penny und seine komplizierte Familiensituation (Hughs Ex-Freundin Charlie ist nun mit seinem Bruder verheiratet) stellt Dr. Knight fest, dass es in seiner Heimatstadt alles andere als langweilig geworden ist.

Cast: Welche Schauspieler gehören zur Besetzung von "The Heart Guy", Staffel 4?

Rodger Corser als Dr. Hugh Knight

als Dr. Shalom Brune-Franklin als Aoife

Hayley McElhinney als Penny

Nicole da Silva als Charlie

"The Heart Guy": Der Trailer

Kritiken: Was sagen die Experten zu "The Heart Guy", Staffel 4?

Zur Staffel 4 liegen uns noch keine Kritiken vor. Wir reichen sie nach, sobald professionelle Rezensenten sich zu Wort melden. (AZ)

