The King's Man: Kino-Start, Besetzung, Trailer, Länge und FSK

Der britische Schauspieler Ralph Fiennes spielt eine der Hauptrollen in "The King's Man". Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung, Trailer, Länge und FSK erfahren Sie hier.

"The King's Man" ist der dritte Film der Kingsman-Reihe und basiert auf den gleichnamigen Kingsman-Comics von Dave Gibbons und Mark Millar. Bei dem Film handelt es sich um ein Prequel der Filme "Kingsman: The Secret Service" und "Kingsman: The Golden Circle".

"The King's Man": Kino-Start verschoben - wann erscheint der Film?

Ursprünglich sollte der Film am 15. November 2019 in die Kinos kommen. Das Start-Datum wurde aber immer wieder verschoben. Mittlerweile soll der Film erst im Februar 2021 in die Kinos kommen.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "The King's Man"

Mit Ralph Fiennes und Gemma Arterton gehören zwei Hollywood-Größen zum Cast. Auch zwei aus Deutschland bekannte Schauspieler sind dabei: Alexandra Maria Lara und Daniel Brühl. Hier der Überblick zur Besetzung:

Schauspieler Rolle Ralph Fiennes Duke of Oxford Harris Dickinson Conrad Gemma Arterton Polly Rhys Ifans Grigori Rasputin Matthew Goode Tristan Joel Basman Gawain Tom Hollander George V, Wilhelm II und Nicholas II Daniel Brühl Felix Yusupov Djimon Hounsou Shola Charles Dance Arthur Aaron Taylor-Johnson Lee Unwin Stanley Tucci Merlin Robert Aramayo Gavrilo Princip Alexandra Maria Lara Marta Hari

Handlung: Darum geht es in "The King's Man"

Lassen Sie sich nicht verwirren: Trotz anderer Schreibweise gehört der Film zur Kingsman-Reihe dazu. Die Handlung soll Anfang des 20. Jahrhunderts spielen und zeigt die Gründung der ersten unabhängigen Geheimdienstbehörde Kingsman. Wie in den Vorgänger-Filmen bedrohen auch in "The King's Man" kriminelle Superhirne das Leben von Millionen von Menschen. Für Conrad (Harris Dickinson) und seinen Mentor Duke of Oxford (Ralph Fiennes) beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Das ist der Trailer zu "The King's Man"

"The King's Man": Das sind Länge und FSK des Films

Die Länge und Altersfreigabe von "The King's Man" ist noch nicht bekannt. Die beiden zuvor erschienenen Teile des Franchises hatten aber eine FSK von 16 und eine Länge von etwa 130 Minuten. Es ist zu erwarten, dass sich auch "The King's Man" in diesem Rahmen bewegt - zumindest was die FSK betrifft. (AZ)

