Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer: So ist Staffel 3 von "The Kominsky Method"

Bei Netflix läuft derzeit Staffel 3 von "The Kominsky Method". Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung, die Folgen und die Schauspieler. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Staffel 3 von "The Kominsky Method" steht aktuell bei Netflix zum Abruf bereit. Worum dreht sich die Handlung? Welche Episoden-Titel haben die Folgen? Welche Darstelller sind im Cast? Hier erfahren Sie es. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"The Kominsky Method", Staffel 3: Wann war der Start bei Netflix?

Staffel 3 von "The Kominsky Method" läuft seit Freitag, 28. Mai 2021 auf Netflix.

Für einen Pauschalbetrag kann man Netflix auf seinem Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop oder Streaming-Gerät nutzen. Der Anbieter hat Anfang 2021 eine Preiserhöhung bekanntgegeben - Ausnahme: Das Basis-Abo blieb unangetastet und kostet weiterhin 7,99 Euro. Nutzern stehen die Inhalte hier allerdings nur in Standardqualität und nur auf einem Gerät zur Verfügung.

Die anderen beiden Abo-Pakete sind dafür um jeweils ein bis zwei Euro teurer geworden. Das Standard-Abo kostet demnach jetzt 12,99 Euro statt bisher 11,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das Premium-Abo, mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, hat sich auf 17,99 Euro verteuert. Bisher lag der Preis bei 15,99 Euro pro Monat. Das Paket kann auf bis zu vier Geräten parallel genutzt werden.

Handlung: Worum geht es bei "The Kominsky Method", Staffel 3?

Kein Geringerer als Chuck Lorre, der legendäre Schöpfer von "The Big Bang Theory", hat auch diese Serie ersonnen. Sie erhielt bisher nicht weniger als sechs Emmy-Nominierungen.

In der mit Stars wie Michael Douglas prominent besetzten Sitcom geht es um den alternden Schauspieler Sandy Kominsky, der inzwischen als Schauspiel-Coach arbeitet. Da sein Kumpel Norman Newlander jetzt einen anderen Lebensweg beschreitet (Darsteller Alan Arkin ist ausgestiegen), rätseln die Serien-Auguren noch, wie es weiitergeht.

Sandy hatte nach seinem Unfall entschieden, seiner Tochter Mindy die ganze Wahrheit schonungslos zu enthülllen, wohingegen Norman sich auf seine alte Flamme besonnen und sogar einen Rückzug ins Rentnerdasein erwogen hatte. Die einigermaßen abgeschlossene Handlung dürfte es den Drehbuchautoren nicht besonders schwer machen, ihn elegant rauszuschreiben.

Experten sind sich aber uneins, ob die Handlung sich jetzt ausschließlich auf Michael Douglas fokussieren wird oder ob der bei den Fans äußerst beliebte Alan Arkin in irgendeiner Form (Zeitsprünge? Geister-Erscheinungen?) überlebt. Netflix selbst äußert sich nicht sonderlich präzise: "Für Sandy steht ein neues Kapitel an, in dem ihn ein schwerer Verlust, finanzielle Verpflichtungen, ein wichtiges Wiedersehen und ein Karriereschub erwarten." Man darf also gespannt sein.

"The Kominsky Method", Staffel 3 bei Netflix: Die Folgen

Das sind die Titel der neuen Folgen:

Kapitel 17: An all den altbekannten Orten

Kapitel 18: Das liebe Geld

Kapitel 19: Und es wird immer absurder

Kapitel 20: Alte Freunde

Kapitel 21: Im Angesicht des Todes

Kapitel 22: Die grundlegenden Dinge

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Kominsky Method"?

Rolle Darsteller Sandy Kominsky Michael Douglas Norman Newlander Alan Arkin Mindy Kominsky Sarah Baker Lisa Nancy Travis Jude Graham Rogers Margaret Melissa Tang Theresa Emily Osment Dr. Wexler Danny DeVito Phoebe Newlander Lisa Edelstein Breana Ashleigh LaThrop Darshani Jenna Lyng Adams Lane Casey Brown Eileen Newlander Susan Sullivan Mathew Cedric Begley Diane Ann-Margret Madelyn Jane Seymour Martin Schneider Paul Reiser

"The Kominsky Method": Der Trailer zur Netflix-Serie

Leider können wir Ihnen noch keinen Trailer zur Staffel 3 anbieten. Vielleicht möchten Sie sich Einstimmung diesen hier anschauen?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.