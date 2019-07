vor 32 Min.

"The Masked Singer", Folge 4: Wer sang als Eichhörnchen?

Das Eichhörnchen musste in Folge 4 von "The Masked Singer" die Maske fallen lassen.

Auch gestern musste wieder ein Star "The Masked Singer" verlassen und sich demaskieren. Diesmal traf es das Eichhörnchen.

Ganz Deutschland ist im Ratefieber: Wer steckt hinter den ausgefallenen Kostümen bei "The Masked Singer "? Auch gestern musste der Star mit den wenigsten Anrufen der Zuschauer die Sendung verlassen und seine Maske fallen lassen. Diesmal, in Folge 4, musste sich das Eichhörnchen demaskieren.

"The Masked Singer", Folge 4: Wer steckte unter dem Eichhörnchen-Kostüm?

Nicht nur das Rateteam im Studio, bestehend aus Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes, zerbrach sich den Kopf über die mögliche Identität des Eichhörnchens. Auch die Internet-Community gab Tipps ab, wer sich unter dem Kostüm verstecken könnte. Darunter waren zahlreiche Vermutungen, unter anderem Evil Jared oder auch Joko Winterscheidt.

Unter der Maske verbarg sich jedoch jemand anders: Niemand geringeres als Topmodel Marcus Schenkenberg kam unter der Maske des Eichhörnchens zum Vorschein. Über sein Ausscheiden war der 50-jährige Schwede traurig und froh zugleich: "Am schwierigsten war es, meine Mutter anzulügen", sagte das Topmodel, das aktuell in Los Angeles lebt.

Damit lag Ruth Moschner erneut richtig: Sie hatte auf das 50-jährige Model getippt. Bereits beim Kakadu bewies die Moderatorin gute Instinkte und tippte vorab auf Schauspieler Heinz Hoenig.

Nach Folge 4: Noch sechs Kandidaten im Rennen bei "The Masked Singer"

In Folge 5 von "The Masked Singer" treten nun noch sechs Kandidaten gegeneinander an. Am kommenden Donnerstag werden somit der Grashüpfer, der Kudu, das Monster, der Panther, der Engel und der Astronaut darum kämpfen, eine Runde weiter zu kommen.

Verabschieden mussten sich die Zuschauer bereits von Oktopus Lucy Diakovska, Schmetterling Susan Sideropoulos und Kakadu Heinz Hoenig , die in den vergangenen Folgen ihre Masken fallen lassen mussten.

Die nächste Folge von "The Masked Singer" sehen Zuschauer am kommenden Donnerstag, um 20.15 Uhr, auf Prosieben. (AZ)

