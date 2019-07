vor 20 Min.

"The Masked Singer": Live im TV und Stream

"The Masked Singer" live im TV und Stream: Hier bekommen Sie die Infos zur Übertragung.

Am Donnerstgab konnten die Zuschauer bei "The Masked Singer" wieder live miträtseln, welcher Prominente sich hinter der Maske verbirgt. Am Ende musste das Eichhörnchen seine Maske fallen lassen und gehen, da es die wenigsten Anrufe von den Zuschauern erhielt. Unter dem Kostüm verbarg sich niemand geringeres als Topmodel Marcus Schenkenberg. Samu Haber unterstützte das Rate-Team von "The Masked Singer" dabei als Gastjuror.

Aktuell sind nun noch sechs Promis dabei. Bisher mussten bereits die frühere No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska, die Schauspieler Susan Sideropoulos und Heinz Hoenig sowie Model Marcus Schenkenberg ihre Masken fallen lassen.

"The Masked Singer" live im Stream und TV: Darum geht es in der ProSieben-Show

Neben dem Stamm-Rateteam kommt jede Woche ein wechselnder Gast-Promi hinzu - in den vergangenen Wochen unterstützen Ray Garvey und Elton die Jury bei "The Masked Singer". Die Promis müssen herausfinden, wer sich hinter einer jeweiligen Maske verbirgt. Für Ruth Moschner bieten die Undercover-Auftritte der Promis eine ganz neue Sichtweise: "Wir sind in TV-Deutschland unglaublich fixiert auf das Image einer Person, dass häufig der innere Kern übersehen wird. Oft hindert uns dieses Schubladendenken daran, eine ganz neue Perspektive zuzulassen. Wir werden unsere Promis vollkommen neu kennenlernen."

Rateteam und Zuschauer können über die Identität der Stars hinter den Masken bei "The Masked Singer" nur spekulieren – die einzigen Anhaltspunkte sind kleine Indizien in Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs. Max Giesinger sieht für sich gute Trefferchancen, sollten sich Promi-Sänger in einem Kostüm verstecken: "Als Musiker im Rateteam kann ich spezifisch auf den Gesang eingehen und filtern, ob es sich um einen Auftritt eines Profis oder Hobbysängers handelt. Zusätzlich kenn' ich mich sehr gut in der deutschen Musikwelt aus. Da gibt 's kaum eine Stimme, die mir nicht bekannt wäre."

Zweite Staffel von "The Masked Singer" für TV und Live-Stream angekündigt

"The Masked Singer" entpuppte sich bereits jetzt als Quotenerfolg. Die Rate-Show hat nach einem Traumstart Woche für Woche Zuschauer gewonnen. Die vierte Folge der Rate-Show sahen am vergangenen Donnerstag mehr als drei Millionen Zuschauer. Deshalb hat der Sender ProSieben eine zweite Staffel für 2020 angekündigt. "Wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass Deutschland in diesem Sommer darüber spekuliert, wer als Monster in einer ProSieben-Show auftritt?", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann der Deutschen Presse-Agentur. Daher wolle man im nächsten Jahr eine zweite Staffel mit neuen Masken und Promis zeigen.

"The Masked Singer" im TV und Live-Stream - und als Wiederholung

"The Masked Singer" ist nicht nur im TV auf ProSieben zu sehen, sondern auch im Live-Stream. Dabei hat der Dienst Joyn das Angebot 7TV abgelöst. Darüber lassen sich hier auf dieser Seite die Folgen kostenlos und ohne Registrierung sehen.

ProSieben präsentiert "The Masked Singer" ab dem 27. Juni an jeweils sechs Donnerstagen live im TV. (AZ)

