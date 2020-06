vor 31 Min.

"The Mole" 2020 am 24.6.20: Moderator Alec Völkel ("The BossHoss") im Porträt

Alec Völkel (l.) von "The BossHoss" ist einer der Moderatoren von "The Mole". Hier ein Porträt.

Die neue Abenteuershow "The Mole" läuft seit dem 6. Mai auf Sat.1. Moderiert wird sie unter anderem von Alec Völkel. Hier stellen wir Ihnen den "The BossHoss"-Musiker vor.

Von Carla Gospodarek

Die Abenteuershow " The Mole" wird von Deutschlands bekanntester Cowboy-Band "The BossHoss" moderiert. Die beiden Musiker zeigten sich bereits vor Start der Show von den Dreharbeiten hellauf begeistert: "Diese Show ist eine pure Grenzerfahrung für die Kandidaten, was uns viel Spaß bereitet hat. Die Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen: Das wird ein heftiges Psychospiel!", freut sich Alec Völkel.

"The Mole" startete am 6. Mai, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Hier stellen wir Ihnen den Moderator der Show, Alec Völkel, näher vor.

Im Porträt: Alec Völkel feierte mit "The BossHoss" große Erfolge

Alec Völkel wurde am 28. Februar 1972 in Berlin geboren. Nach einer Ausbildung zum Grafikdesigner startete er seine Musikkarriere im Jahr 1995: Damals stieg Völkel in die 1992 gegründete Heavy-Metal-Band "Boon" ein, die unter anderem als Vorprogramm für Rammstein spielte. 2003 löste sich die Gruppe allerdings auf.

Zusammen mit Sascha Vollmer (Künstlername: "Hoss Power") und Michael Frick gründete er im Jahr 2004 dann die Countryband "The BossHoss". Noch im gleichen Jahr unterzeichneten sie ihren ersten Plattenvertrag bei Universal Music. Eines ihrer erfolgreichsten Lieder ist der Song "Don't gimme that", der ihnen auch die erste Top 10 Platzierung ihrer Karriere einbrachte.

Alec Völkel moderiert "The Mole" zusammen mit "BossHoss"-Kollege Sascha Vollmer

Gemeinsam saßen Sascha Vollmer und Alec Völkel schon in mehreren Staffeln in der Jury von "The Voice of Germany". Außerdem erlangten Sie Bekanntheit durch die Teilnahme an der Vox-Musikshow "Sing meinen Song". Ab Mai ist Völkel als Moderator der Abenteuershow "The Mole" zu sehen.

Im Dezember 2015 heiratete der Musiker die Journalistin Johanna Michels, die im März 2016 einen gemeinsamen Sohn zur Welt brachte. Zudem hat er einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

