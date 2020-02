"The Ranch", Staffel 4: Folgen und Schauspieler im Cast von Part 8

13:49 Uhr

Staffel 4 von "The Ranch": Wann ist der Start-Termin bei Netflix?

Die finale Staffel von "The Ranch" enthält insgesamt 20 Episoden, die in zwei Teile aufgeteilt wurden. Start des zweiten Teils von Staffel 4, Part 8, war am 4. Januar auf Netflix.

"The Ranch" heute: Die Handlung der Folgen von Staffel 4/Part 8

Das Ende von Part 7 kündigte bereits an, dass ein dramatischer 8. Part bevorstehen dürfte: Nick, der Colt für Roosters Tod verantwortlich macht, ist zurück in der Stadt und seine Familie sinnt auf Rache. Beau machte sich bewaffnet auf dem Weg zu Nicks Wohnwagen, dicht gefolgt von Colt und Luke.

In den finalen Momenten von Part 7 betritt Nick seinen Wohnwagen und wundert sich über einen ungewollten Besucher. Im nächsten Moment fällt ein Schuss, doch die Zuschauer erfahren nicht, wer geschossen hat und ob Nick tatsächlich getötet wurde. Die Antworten darauf erhalten Zuschauer erst in den finalen zehn Episoden von Part 8.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast der Staffel 4 von "The Ranch"?

Das sind die Hauptrollen und deren Besetzung von "The Ranch":

Sam Elliott - Beau Bennett

- Bennett Debra Winger - Maggie Bennett

Ashton Kutcher - Colt Bennett

- Bennett Danny Masterson - Jameson “Rooster” Bennett

“Rooster” Bennett Elisha Cuthbert - Abby

Kelli Goss - Heather

Megyn Price - Mary

Barry Corbin - Dale

Bret Harrison - Kenny

Wilmer Valderrama - Umberto

Staffel 4 von "The Ranch": Trailer

Sehen Sie hier den Trailer zu Staffel 4 von "The Ranch":

