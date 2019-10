vor 44 Min.

"The Stranded": Start, Folgen Handlung, Schauspieler, Stream, Kritik

Mitte November geht Staffel 1 von "The Stranded" bei Netflix an den Start. Alle Infos rund um Folgen Handlung, Besetzung, Stream und Kritik gibt es hier.

Mit "The Stranded" gibt Netflix den Startschuss für die erste thailändische Eigenproduktion der Streaming-Plattform. Mit Mittlerweile über 550.000 Abonnenten in Thailand ist ein dort gedrehtes Original ein logischer Schritt für Netflix. Mit wachsender Konkurrenz wie Disney+ und Apple TV wird der Wettbewerb unter den Streaming-Plattformen immer größer. Die Anbieter setzen daher immer mehr auf eigenproduzierte Serien und Filme, als die Rechte an etablierten Franchises zu kaufen.

"The Stranded" bei Netflix: Start und Folgen

Die erste Staffel von "The Stranded" feiert am 14. November 2019 Premiere bei Netflix. Die Folgen der thailändischen Mystery-Serie bieten jeweils etwa 42 Minuten Unterhaltung. Die Serie wird von "GMM Grammy" und "H2L Media" produziert. Regie führt Sophon "Jim" Sakdaphisit, der unter anderem für den Horrorfilm "Laddaland" bekannt ist.

"The Stranded" Handlung: Worum geht es in Staffel 1 der Netflix-Serie?

Der Hauptcharakter der Serie ist ein Jugendlicher namens Kraam, der sich mit 36 seiner Schulkameraden nach einem Tsunami alleine auf einer Insel wiederfindet. Als wäre das nicht genug, beginnen auf der Insel auch noch mysteriöse Dinge zu passieren, die sich die Schüler nicht erklären können. Bald wird ihnen klar, dass niemand kommen wird, um sie zu retten. Sie müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und versuchen einen Weg zu finden, die mysteriöse Insel zu verlassen und nach Hause zurückzukehren.

"The Stranded" erinnert demnach stark an die Mystery-Serie "Lost", die von 2004 bis 2010 beim US-Fernsehsender ABC lief.

"The Stranded": Schauspieler im Cast

Deutschen Zuschauern wird die ausschließlich von thailändischen Schauspielern besetzte Serie voraussichtlich weniger bekannt sein. Hauptcharakter der Serie ist Kraam, der von Kittisak Patomburana gespielt wird und versucht, seine Mitschüler von der Insel zu bringen.

Weitere Schauspieler in "The Stranded":

Nok Sinjai Plengpanich

Ple Hattaya Wongkrachang

Winai Kraibutr

Pat Chayanit Chansangavej

March Chutavuth Pattarakhumphol

Beam Papangkorn Lerkchaleampote

Pearwah Nichaphat Chatchaipholrat

Trailer und Kritik von "The Stranded"

Kritiken zu Staffel 1 von "The Stranded" gibt es vor Release der Serie natürlich noch nicht. Sobald die ersten Wertungen bekannt sind, werden wir Sie hier darüber informieren. Hier können Sie sich den Trailer zu Staffel 1 von "The Stranded" ansehen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen:

