The Umbrella Academy: Netflix hat Staffel 3 bestätigt - Start, Handlung, Besetzung – Was ist bekannt?

"The Umbrella Academy", Staffel 3: Was zum Start, Handlung und Besetzung bisher bekannt ist.

Die zweite Staffel von "The Umbrella Academy" war ein voller Erfolg. Nun steht fest: Staffel 3 wird produziert. Start, Handlung, Besetzung - lesen Sie hier die Infos.

Netflix hat Staffel 3 für "The Umbrella Academy" nun offiziell bestätigt. Was man schon zu Handlung, Start und Besetzung weiß, lesen Sie in unserer Übersicht.

"The Umbrella Academy", Staffel 3: Start auf Netflix

Nun hat Netflix Staffel 3 auch offiziell in Auftrag gegeben. Es soll zehn neue Folgen geben, der Produktionsstart ist für Februar geplant, hängt aber vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Eine Start-Datum von Staffel 3 gibt es demnach noch nicht. Zwischen Staffel 1 und 2 lagen eineinhalb Jahre Produktion. Das Onlinemagazin Whats On Netflix berichtet darüber, dass die Produktion von Staffel 3 von "The Umbrella Academy" schneller gehen soll, da man bereits zusätzliche Autoren angesetzt habe.

"The Umbrella Academy": Das ist die Handlung

In der "Umbrella Academy" des Milliardärs Sir Reginald Hargreeves lernen sieben junge Menschen, ihre Superkräfte zu nutzen. Alle sieben waren Teil einer Massengeburt im Jahr 1989, als 43 Mütter quasi über Nacht schwanger wurden und entbanden.

Am Ende von Staffel 1 reisten die Geschwister in die Vergangenheit, am Ende von Staffel 2 gelang ihnen die Rückkehr in die Gegenwart - in der sich allerdings einiges verändert hat. Ihr "Vater" Reginald Hargreeves ist wieder am Leben, hat statt der "Umbrella Academy" aber die "Sparrow Academy" gegründet - mit anderen Mitgliedern, die Superkräfte nutzen können. Auch Ben ist wieder am Leben - mit neuem Look und schlechteren Manieren.

Produzent Steve Blackman hat eine Sache schon verraten: In Staffel 3 sollen mehr Hintergründe ans Licht kommen. Die Zuschauer werden wohl erfahren, warum die Babys mit Superkräften geboren wurden.

Die Schauspieler von "The Umbrella Academy": Besetzung und Cast

Der Cast von "The Umbrella Academy" liest sich durchaus nahmhaft: Ellen Page spielte bereits im Blockbuster "Inception" mit, Mary J. Blige ist vor allem als Sängerin bekannt. Das ist die Besetzung der Serie:

Ellen Page als Vanya Hargreeves / The White Violin / Nummer 7

als Vanya / The White Violin / Nummer 7 Tom Hopper als Luther Hargreeves / Spaceboy / Nummer 1

als Luther / Spaceboy / Nummer 1 David Castañeda als Diego Hargreeves / The Kraken / Nummer 2

als Diego / The Kraken / Nummer 2 Emmy Raver-Lampman als Allison Hargreeves / The Rumor / Nummer 3

/ The Rumor / Nummer 3 Robert Sheehan als Klaus Hargreeves / The Séance / Nummer 4

als Klaus / The Séance / Nummer 4 Aidan Gallagher als The Boy / Nummer 5

als The Boy / Nummer 5 Justin H. Min als Ben Hargreeves / The Horror / Nummer 6

