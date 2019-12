vor 49 Min.

"The Voice Senior" 2019, Folge 2: Comeback eines "Truck Stop"-Gründers

"The Voice Senior" 2019, Folge 2: "Truck Stop"-Gründer Rainer sang sich in die Herzen der Jury. Auch US-Soldat Michael hatte Erfolg. Der Nachbericht zur Sat.1-Show.

Folge 2 von "The Voice Senior" 2019 auf Sat.1 hielt Überraschungen bereit. Wer am 1.12.19 sein Comeback feierte und wen Yvonne Catterfeld coacht, lesen Sie im Nachbericht.

Letzte Woche gab es bei " The Voice Senior" 2019 auf Sat.1 eine echte Novität: Mit ihren 94 Jahren war Cili aus Essen die älteste Kandidatin, die jemals an einer Folge von "The Voice Senior" teilgenommen hat. Viele Zuschauer hat Cili begeistert und berührt, doch bei der Jury reichte es leider trotzdem nicht. Keiner der Coaches drückte für die 94-Jährige den Buzzer.

Bei den zweiten Blind Auditions von "The Voice Senior" 2019 versuchten am Sonntag zwölf neue Talente ihr Glück. Wer genau in der Folge vom 1.12.19 auf der Bühne stand und wer am Ende mit einem Gänsehaut-Auftritt ins Team von Yvonne Catterfeld sang, erfahren Sie in unserem Nachbericht

"The Voice Senior", Folge 2 am 1.12.19: US-Sänger Michael rührt Publikum und Coaches

Im Mittelpunkt: Der emotionale Auftritt des Ex-US-Soldaten Michael. Der aus ärmlichen Verhältnissen in Washington D.C. stammende Amerikaner war mit der US-Armee nach Deutschland gekommen und geblieben. Der Nürnberger rührte Jury und Publikum mit "Just Once" von James Ingram - und kam ins Team von Yvonne Catterfeld.

Eine besonders jung gebliebene Kandidatin, in der gestrigen Folge auftrat, war die 84-jährige Lore aus Wuppertal. Die Unternehmerin spielt nicht nur Theater, sie singt und tanzt auch und führt außerdem weiterhin ihre Modeboutique in Wuppertal. "Musik war immer so etwas wie eine Droge für mich", verriet sie vor der "The Voice Senior"-Sendung. Trotz ihres mutigen Auftritts: Die älteste der gestrigen Teilnehmerinnen bekam kein Ticket für die nächste Runde - ähnlich wie Kandidatin Cili in der vergangenen Woche.

"Truck Stop"-Gründer bei "The Voice Senior" 2019: Zahnarzt Rainer rockt in Folge 2

Sogar ein richtiger Star trat gestern bei "The Voice Senior" 2019 auf: Rainer Bach, 71-jähriger Zahnarzt aus Hamburg, hatte als Student die Band "Truck Stop" mitgegeründet, die heute noch besteht. Nach der Gründung 1972 trat er 1983 aus der erfolgreichen Band aus, um mehr Zeit für seine Zahnarztpraxis und seine Familie zu haben.

Mit seinem "Truck Stop"-Klassiker "Ich möcht so gern Dave Dudley hör’n" sang sich Rainer in die nächste Runde. Coach Michael Patrick Kelly verpflichtete den Senior begeistert.

Nachbericht: "The Voice Senior" - diese Kandidaten waren am 1.12.19 dabei

Rainer (71) aus Berlin. Er macht seit 70 Jahren Musik und hat bereits mehrere Alben mit verschiedenen Bands veröffentlicht. Song: "Ich möcht so gern Dave Dudley hör’n" – Truck Stop

Michael (60) aus Nürnberg war einer von vielen amerikanischen Soldaten, die in Deutschland stationiert waren und dann blieben. Seit seiner Kindheit liebt er Michael Jackson. Song: "Just Once" – James Ingram

Dieter (80) aus Kierspe singt seit den 50er Jahren im Chor und hat eine Leidenschaft für russische Musik. Song: "Granada" – Fritz Wunderlich

Monika (68) aus Mönchengladbach ist Rentnerin, hat aber bis Anfang des Jahres als "Ergänzungskraft" Kinder in der Grundschule betreut. Song: "Lascia Ch'io Pianga" – Georg Friedrich Händel

David (68) aus Troisdorf kommt gebürtig aus Großbritannien. Er macht bereits sein Leben lang beruflich als Pianist Musik und will jetzt als Sänger Karriere machen. Song: "She" – Elvis Costello

Jörg (60) aus Schliersee hat es wegen seiner Liebe zu Mountainbikes in die Berge gezogen und mag es musikalisch eher rockig. Song: "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" – Meat Loaf

Jenny (64) aus München gehört seit 40 Jahren zum festen Inventar der deutschen Jazz- und Künstlerszene und gründete 1981 sogar eine eigene Jazz-Band. Song: "Alone Again (Naturally)" – Diana Krall

Agata (60) aus Wiesbaden singt seit 30 Jahren als "Diva Agata" bei großen Veranstaltungen die Songs von Whitney Houston und Tina Turner. Song: "Chain of Fools" – Aretha Franklin

Claus (66) aus Hamburg hat bereits als Teenager einen Gesangswettbewerb gewonnen und wollte eigentlich immer Schlagersänger werden. Song: "Hoochie Coochie Man" – Muddy Waters

Thomas (63) aus Baden (Schweiz) wurde bereits im Kindesalter entdeckt und sang viele Jahre im Opernhaus in Leipzig. Er möchte jedoch vom Chor zurück zum Solo. Song: "White Christmas" – Bing Crosby

Renate (68) aus Beutelsbach hat bereits mit 28 ihre erste LP als "Uschi Bauer" veröffentlicht und sich in der Volksmusikszene einen Namen gemacht. 33 Jahre lang trat sie auf Kreuzfahrtschiffen auf, nun will sie auf die große Bühne. Song: "Siebentausend Rinder (inkl. Jodel)" – Peter Hinnen (AZ)

