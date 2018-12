07:10 Uhr

"The Voice Senior", Folge 3: Erneut Standing Ovations für Fritz Panorama

Bei "The Voice Senior" treten Sänger über 60 an. In den Sing-Offs in Folge 3 am Sonntag ging es nun um den Einzug ins Finale.

"The Voice Senior" zeigt: Auch unter der Generation 60 plus verbergen sich bislang unentdeckte Gesangstalente. In der gestrigen Folge fanden nach den Blind Auditions bereits die Sing-Offs statt, bei der die Kandidaten um den Einzug ins Finale kämpften.

"The Voice Senior", Folge 3: Die Rocker von BossHoss schmelzen bei Operngesang dahin

Die Coaches Alec und Sascha von BossHoss bewegt offenbar nicht nur Rockmusik, sondern auch die Oper: Sie entschieden sich, ihren Kandidaten Willi Stein ins Finale mitzunehmen. Als Liebhaber der italienischen Oper begeisterte Jury um Publikum am Sonntag mit dem durch die Opern-Legende Luciano Pavarotti bekannten "Torna a Surriento". Der 68-Jährige gab alles und wurde dafür mit Standing Ovations noch während seinem stimmgewaltigen Auftritt belohnt.

Große Gefühle beim Auftritt von Fritz bei "The Voice Senior"

Auch Yvonnes Kandidat Fritz begeisterte mit Operngesang: Er sang gefühlvoll und mit viel Kraft in der Stimme "Il Mare Calmo Della Sera" von Andrea Boccelli und bekam ebenfalls tosenden Applaus und Standing Ovations vom Publikum. "Ich freue mich, dass es den Leuten gefällt, das ist das Schönste, was es gibt", sagte der 80-Jährige nach seinem emotionalen Auftritt in aller Bescheidenheit.

Mark Forster und seine Damen legen bei "The Voice Senior" ein Tänzchen hin

Auch wenn es um die begehrten Plätze im Finale ging, kam auch der Spaß bei den Sing-Offs von "The Voie Senior" nicht zu kurz. Als Mark Forsters Kandidat Matteo Comis (62) "It's Not Unusal" von Tom Jones performte, hielt es den Juror nicht mehr auf seinem Sitz. Zusammen mit Elvira und Giselle aus seinem Team legte er spontan ein kleines Tänzchen hin. "Auf einer Skala von 1 bis 10 ist er eine 10", schwärmte Elvira danach begeistert. Trotz seines stimmungsvollen Auftritts reichte es für Matteo aber nicht fürs Finale.

"The Voice Senior": Das sind die Kandidaten im Finale

Am Ende musste sich jeder Coach schweren Herzens für zwei Kandidaten aus seinem Team entscheiden. Diese Kandidaten haben es ins Finale geschafft:

Team BossHoss: Willi Stein (68) und Wolfgang Schorer (61)

Team Yvonne: Janice Harrington (76) und Fritz Bliesener (80)

Team Mark: Jörg Kemp (65) und Giselle Rommel (78)

Team Sasha: Dan Lucas (64) und Gabriele Treftz (78)

Das Finale von "The Voice Senior" findet am 4. Januar statt. (AZ)

