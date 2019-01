18:52 Uhr

Tim Mälzer kocht jetzt exklusiv für Vox Panorama

Tim Mälzer hat beim TV-Sender Vox einen Exklusiv-Vertrag unterzeichnet. Ab Februar ist er in der vierten Staffel der Koch-Show "Kitchen Impossible" zu sehen.

Tim Mälzer kocht künftig exklusiv auf Vox. Der Kölner Sender und der TV-Koch haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, wie Vox am Montag mitteilte. Am 3. Februar startet Mälzer bei dem Sender mit der vierten Staffel von "Kitchen Impossible".

In der Show tritt Mälzer gegen andere Starköche an. Die Duellanten reisen rund um die Welt mit dem Ziel, einheimische Speisen so gut wie möglich nachzukochen. Ein Rezept erhalten die Spitzenköche jedoch nicht. Sie müssen die Zutaten erschmecken und dann passend miteinander kombinieren. Eine Jury beurteilt schließlich, welches Gericht dem Original am nähesten kommt.

12 Bilder Bilderstrecke: Das sind die Starköche Deutschlands Bild: Urslua Düren/dpa

Tim Mälzer kocht schon seit 2003 auf Vox

Auf Vox hatte Mälzer 2003 seine Fernsehkarriere mit dem täglichen Format "Schmeckt nicht - gibt's nicht" begonnen, die Sendung lief bis 2007. Darin stellte der Fernseh-Koch Gerichte vor, die sich leicht nachkochen lassen. Die Show lehnte sich an das Format der britischen Kochsendung "The Naked Chef" mit Starkoch Jamie Oliver an.

In den neuen Folgen von "Kitchen Impossible", die jeweils am Sonntagabend (20.15 Uhr) zu sehen sind, treten unter anderem Köche wie Ali Güngörmüs, Lukas Mraz und Max Stieglan an. (dpa, AZ)

Themen Folgen